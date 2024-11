Antonio Canales asegura que pagará a su casera y abandonará la vivienda próximamente

El conflicto entre Antonio Canales y Pilar, su casera, parece estar llegando a su fin. Según ha confirmado el propio bailaor al equipo de Europa Press, la dueña del piso estaría dispuesta a retirar una demanda en su contra si abandona la vivienda.

A pesar de la situación, Canales sigue asegurando que siempre ha estado dispuesto a pagarle el alquiler, aunque la casera habría rechazado el dinero: "Yo le quería pagar y ella ha dicho que no, que no le pagara. Pero bueno, le voy a pagar, que no pasa nada". Además, confirma que ya tenía pensado abandonar el lugar: "Que sí que me voy a ir, que yo voy a ir para el otro lado. Tengo mi casa en Zamora, mis cosas, ¿no?"

El inquilino subraya que durante los 12 años que ha vivido en la vivienda nunca tuvo problemas económicos con su casera: "Pilar lleva tranquila 12 años que llevo aquí, ¿no? Ella ha dicho, por lo que dice mi madre, que yo nunca le he debido nada ni nada".

Por último, critica la atención mediática que ha recibido el caso, señalando que no es una figura pública y pidiendo respeto a su privacidad: "De todas estas cosas no soy un personaje público, pero os pregunto a todos que estáis muy entretenidos en casa, ¿no? Os quiero".

Finalmente, el artista parece decidido a evitar acciones legales y a resolver la disputa con la dueña de su casa de manera amistosa, sin recurrir a los juzgados.