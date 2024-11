Le Pen califica la petición de la Fiscalía de inhabilitación por malversación de fondos como "repugnante"

La líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional (AN), Marine Le Pen, ha calificado la acusación de la Fiscalía de París, que le pide cinco años de prisión e inhabilitación para cargos públicos por delitos de malversación de fondos de la Unión Europea, como "repugnante" y "profundamente indignante".

"(Esta acusación) pide condenas desproporcionadas con respecto a la más mínima acusación del mismo tipo, llegando incluso a pedir la pena de muerte política", ha afirmado Le Pen durante una entrevista con la cadena de televisión francesa TF1.

Le Pen y otros 26 miembros de AN están siendo juzgados por un caso de presuntos falsos asistentes parlamentarios con los que habrían malversado fondos por valor de al menos tres millones de euros de la Unión Europea. En concreto, a Le Pen se le acusa de pagar a tres asistentes que trabajan en nombre del partido y con fondos de la UE.

La diputada francesa ha insistido en que no han violado ninguna ley francesa ni ninguno de los reglamentos del Parlamento Europeo. "Somos inocentes de los hechos que se nos imputan".

"No recibimos ni un centavo más de lo que teníamos derecho a contratar asistentes. Sus funciones consisten en ayudar a los diputados no sólo en su trabajo legislativo sino también en su actividad política. Nosotros simplemente hacíamos política para defender los intereses de los franceses", ha aseverado.

Asimismo, ha denunciado que "no se juzga al litigante, sino al objetivo político". "El objetivo es atacar a un oponente político. Más allá de mí, es el pueblo francés el que no tiene esperanzas. Es un ataque muy violento a la democracia. (...) La fiscalía no es independiente", ha agregado.

AN ha lanzado una campaña de recogida de firmas para mostrar el rechazo a la petición de la Fiscalía y además trasladar apoyo a Le Pen. "Defender la democracia, apoyar a Marine", reza el encabezado del pertinente comunicado de prensa publicado por al formación en su página web.

La Fiscalía de París exigió el miércoles una sentencia condenatoria contra Le Pen por un caso de malversación de fondos de la Unión Europea, y pidió para ella una pena de cinco años de prisión y de inhabilitación de ejecución provisional, con lo que podría verse privada de participar en las elecciones presidenciales de 2027.

Según la acusación, Agrupación Nacional habría creado un "sistema de gestión centralizada" de las dietas abonadas a los eurodiputados para remunerar a sus asistentes parlamentarios y que realmente servían para pagar los salarios de trabajadores del partido en una maniobra por "aliviar las finanzas" de la formación ultraderechista.