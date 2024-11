Gareca asegura que le "reconforta haber podido salir de la sequía" con el punto ante Perú

Lima, 15 nov (EFE).- El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, aseguró este viernes tras el empate sin goles ante Perú en Lima que le "reconforta haber podido salir de la sequía" al sumar su primer punto en la eliminatoria al Mundial 2026, tras cuatro derrotas.

"Necesitamos sumar de a tres, pero me reconforta haber podido salir de la sequía de tener un resultado, es un aliciente que me lleva a no perder la fe y el convencimiento de que Chile va a levantar y seguir mejorando. Ojalá lo podamos hacer de forma inmediata el martes", dijo Gareca en conferencia de prensa.

Chile ahora deberá enfrentar a Venezuela en Santiago, rival que se encuentra séptimo en la tabla, en el puesto de repechaje con 12 puntos, lo cual lo convierte en un duelo clave.

"El próximo partido ojalá podamos contar con el apoyo de la gente y que sigan creyendo, si estamos unidos podemos sacar adelante un partido difícil que se nos viene y terminar el año mejor", comentó.

El entrenador consideró que Chile tiene "la posibilidad de seguir sumando y escalando en la tabla paso a paso y sacar adelante el partido con Venezuela".

El técnico argentino se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo, en el cual valoró que "los muchachos soportaron bien y los vimos bien, en un partido caliente y difícil".

"Dentro de cómo estamos en la tabla los dos equipos intentamos buscar y ganar los dos, pero creo que nos vamos con una actuación como para ganar el partido y lamentablemente no lo pudimos hacer", afirmó.

Consultado por el aporte de Arturo Vidal, quien jugó el primer partido bajo su mando, el seleccionador de La Roja aseguró que tuvo "una percepción muy buena de él, en cómo se adaptó al grupo y futbolísticamente, se sintió muy cómodo".

"En general el equipo hizo un buen partido que fue de trámite parejo, aunque me da la sensación de que tuvimos algunas opciones de gol más", añadió.

Gareca solo realizó dos cambios en el encuentro y durante los últimos minutos de juego, ante la situación explicó que "veíamos bien al equipo. A veces crees que tienes la urgencia de hacer cambios, pero en este caso no veíamos motivos para hacerlos salvo al final que vimos algunas molestias o cansancios". EFE