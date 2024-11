Rachel Zegler se disculpa por haber insultado a Trump tras su victoria

Los Ángeles (EE.UU.), 15 nov (EFE).- La actriz estadounidense Rachel Zegler ('Snow White', 'West Side Story') se disculpó este viernes por haber insultado al presidente electo estadounidense, Donald Trump, y a sus seguidores tras su victoria del pasado 5 de noviembre.

"Dejé que mis emociones se apoderaran de mí. El odio y la rabia han provocado que nos alejemos cada vez más de la paz y la comprensión, y siento haber contribuido al discurso negativo", dijo en sus historias de Instagram.

"Esta semana ha sido emocional para muchos de nosotros, pero creo firmemente que todo el mundo tiene derecho a su opinión, aunque difiera de la mía. Me comprometo a contribuir de forma positiva a un mejor mañana", añadió la intérprete.

La semana pasada, después de que Trump se impusiera en las presidenciales a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, Zegler, de 23 años, recurrió igualmente a las redes para expresar su descontento.

"Hay una enfermedad muy, muy profunda en este país que se muestra en la gran cantidad de personas que se presentaron para apoyar a este hombre que amenaza nuestra democracia. Envío amor a todos los que lo necesitan hoy", dijo en un mensaje que acabó con un "que se joda Donald Trump".

La también protagonista de filmes como 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes' o 'Shazam! Fury of the Gods' señaló entonces estar "sin palabras" ante la perspectiva de cuatro años de "odio" bajo el mandato del republicano y deseó a Trump y a quienes le votaron "que no encuentren nunca la paz".

Esas palabras le valieron fuertes críticas del bando conservador, que llegaron a reclamar que Disney la despida de 'Snow White', que está en fase de posproducción. "Esta mujer es una cerda. (...) Algo anda mal con esta persona", dijo por ejemplo la periodista Megyn Kelly. EFE