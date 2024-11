Lavrov representará a Rusia en la cumbre del G20 en Río de Janeiro

Moscú, 13 nov (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, representará a Rusia en la cumbre del G20 que se celebrará del 18 al 19 de noviembre en Río de Janeiro, adonde declinó viajar el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Lavrov, que en los últimos años tanto por el covid como por la guerra ha sustituido a Putin en numerosos eventos internacionales, aprovechará la ocasión para mantener reuniones bilaterales en los márgenes de la cumbre en Brasil.

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, explicó en rueda de prensa que el ministro viajará a Brasil por orden directa del presidente.

Añadió que el jefe de la diplomacia rusa intervendrá en el plenario y anunciará que Rusia se suma a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

A mediados de octubre Putin anunció que no participaría en la próxima cumbre del G20 en Brasil debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra en Ucrania.

"Comprendemos perfectamente que incluso si echamos de lado lo de la CPI, todos hablarían solo de eso. De hecho impediríamos el trabajo del G20. ¿Para qué?", arguyó.

Putin añadió que tiene "relaciones magníficas, de amistad", con su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, por lo que no tendría sentido viajar "para afectar el trabajo normal de todo ese foro".

En diciembre de 2023 Lula invitó a Putin a la cumbre, pero -matizó- que tendrá que afrontar las consecuencias de la orden de arresto emitida en su contra.

"¿Si Putin viajará a Río de Janeiro? Bueno, él será invitado. Tendrá que afrontar las consecuencias" de la orden de arresto internacional, dijo el mandatario en Berlín durante una rueda de prensa con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Lula, quien recordó que su país es miembro fundador de la CPI, añadió que es la Justicia brasileña la que debe decidir si el jefe del Kremlin es arrestado o no.

Al mismo tiempo, Putin aseguró que la CPI "es una de esas organizaciones internacionales cuya jurisdicción no reconoce Rusia. Al igual que muchos otros países del mundo. Creo que Estados Unidos tampoco la reconoce, China no la reconoce, Turquía... Por ello, no considero malo que exista una organización internacional como esta, pero es necesario que sea universal", zanjó.

La CPI dictó una orden de detención contra Putin en marzo de 2023 por su papel en la deportación sistemática de niños ucranianos a Rusia, lo cual ha impuesto considerables restricciones a la posibilidad de viajar del mandatario ruso.

Mongolia firmó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, pero Putin no fue detenido cuando viajó a ese país en septiembre pasado. EFE