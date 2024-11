Cristina Fernández sobre la ratificación de su condena: "Me castigan por ser mujer"

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández, que gobernó entre 2007 y 2015, dijo este martes que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena es un castigo "por ser mujer".

"Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón", afirmó en un acto con mujeres en la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

La Cámara ratificó este martes la sentencia emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal por la que se condenó a Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, en la causa denominada como “Vialidad”. Fernández puede ahora apelar ante el Supremo. EFE

(foto)