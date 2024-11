Ruud: "Por fin gano a Alcaraz"

Roma, 11 nov (EFE).- El noruego Casper Ruud, que este lunes derrotó a Carlos Alcaraz en las Finales ATP en Turín, declaró, aliviado, que está "contento" por haber vencido al español por primera vez en su carrera.

Ruud, finalista en este mismo torneo en 2022, no llegó con las mejores sensaciones a Turín, pero dio la campanada ante un Alcaraz muy superado, desacertado, que sucumbió por 6-1 y 7-5, dejando escapar en el segundo set una ventaja de tres juegos, con 5-2 a su favor.

"No tenía expectativas. Sólo quería dar lo mejor desde el primer punto hasta el último. Todo el mundo sabe lo bueno que es Alcaraz dentro y fuera de la pista. No le había ganado nunca, así que estoy contento por haberlo conseguido por fin", celebró el noruego sobre la pista central del Inalpi Arena de Turín.

"Es bueno volver por tercera vez a unas Finales en Turín. He sido muy bien recibido. No he tenido un buen tramo final de temporada, pero espero conseguir aquí unas cuantas victorias y seguir así desde hoy", sentenció.

El noruego dio un paso de gigante para estar en semifinales. Alcaraz tendrá que ganar al ruso Andrey Rublev y al alemán Alexander Zverev.

EFE

tfc/ism