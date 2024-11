Especialistas internacionales en la COP29 destacan el “liderazgo climático” de España

Bakú, 11 nov (EFE).- Especialistas en diplomacia climática de diversos países manifestaron en la cumbre del clima de Bakú (COP29) inaugurada hoy su expectativa de que España asuma su "liderazgo climático", dadas las trágicas inundaciones en Valencia (al este del país), con más de 200 muertos, y la trayectoria del Gobierno español en la transición energética, según valoraron.

Así lo recalcaron en un encuentro con periodistas varios analistas de Estados Unidos, Kenia y Reino Unido, en que exigieron a los países reunidos en la capital azerí estos días “ambición climática” y "compromisos firmes" en materia de financiación, pero también de mitigación del calentamiento (reducción de emisiones), y de adaptación.

Los expertos lamentaron las consecuencias climáticas que se han producido en los últimos meses en el mundo y, entre ellas, las inundaciones en Valencia a finales de octubre, que constituyen el desastre natural más mortífero en Europa de este siglo.

"Los impactos del cambio climático son reales, están aquí y ahora, no en el futuro, y están aumentando a un ritmo devastador", aseguró desde el think tank E3G el especialista estadounidense Alden Meyer, quien agregó: "Si hubiéramos hecho más en los últimos 40 años, podríamos haber evitado algunos de esos impactos, pero no lo hicimos".

Así, "el mundo tiene que dar un paso al frente y afrontar este problema", dijo, algo que pasa por atajar no sólo la demanda de los combustibles fósiles sino también la oferta, reduciendo la producción, recalcó.

Lo ocurrido en Valencia "envía una señal al mundo de que nadie puede librarse". "Todo el mundo se verá afectado, y afectará más si seguimos retrasando la acción", aseguró por su parte el experto climático keniata Joab Okanda.

"Pueden imaginarse los esfuerzos que le ha costado al Gobierno español responder a esa crisis, y eso que es un gobierno que tiene el espacio fiscal para responder; imaginen la situación en países de África, con un espacio fiscal muy limitado, y que están constreñidos por la deuda", zanjó Okanda.

Aún sin haber escuchado aún las declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se espera intervenga este martes junto a otros líderes mundiales, los especialistas afirmaron que "el liderazgo español está para trabajar realmente con el resto para encontrar una manera de desbloquear la financiación con la que hacer frente a esta crisis", dijo Okanda.

Pero recordó: "Cualquier paquete financiero que se acuerde no debería añadir una carga de deuda a países que ya tienen restricciones fiscales".

Liderazgo español en la transición

Los especialistas resaltaron que el principal objetivo de esta cumbre es fijar una nueva meta colectiva y cuantificada de financiación climática, que aumente el acceso y la cantidad de los fondos para costear la mitigación del calentamiento y sus impactos inevitables en todo el mundo.

Pero, más allá de las negociaciones sobre esta meta, incidieron en que los estados deben avanzar en la agenda para cumplir con el "histórico" acuerdo de Dubái, en el que en diciembre de 2023 las casi 200 partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reunidas en la COP28 convinieron dejar atrás el petróleo, el gas y el carbón.

"Mantener el aumento de la temperatura dentro de los límites aprobados en el Acuerdo de París requiere recortar en más del 43 % las emisiones en los próximos cinco años, y aún más después si se quiere estar en línea con 1,5°C", subrayó Meyer, algo que, reconoció, supone "un reto enorme".

"Cambiar la economía mundial no se hace de la noche a la mañana", dijo por su parte desde ECCO la experta Alex Scott, quien recordó que España ha asumido el timón de la coorganización de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebrará entre junio y julio de 2025, y cuyo resultado "será crítico para desbloquear la confianza en la financiación climática para ayudar a los países con sus trayectorias de desarrollo".

Meyer valoró además el “historial” de España en la transición ecológica, con un despliegue de las energías renovables ejecutado de manera “justa” y con beneficios sociales, y señaló que espera que Sánchez envíe una "fuerte señal" al resto de países convidados en Bakú para acelerar la descarbonización y dar "continuidad al multilateralismo climático". EFE