Asencio: "He cumplido el sueño que siempre se quiere lograr"

Madrid, 9 nov (EFE).- Raúl Asencio debutó en partido oficial con el Real Madrid tras la lesión de rodilla de Éder Militao, asistiendo a Jude Bellingham con un pase en largo en el segundo gol y siendo ovacionado por la afición del Santiago Bernabéu, el día que cumplió "el sueño de cualquier chico que da sus primeros pasos".

"Desde pequeñito cuando empecé a jugar al fútbol pensé en este día. Es el sueño de cualquier chico que da sus primeros pasos. El sueño que siempre se quiere lograr. No encuentro las palabras para poder describirlo al pasar de verlo por televisión a estar en el campo", manifestó.

"He entrado al campo, no he tardado mucho en asimilar la situación y he visto el movimiento de Jude. Es muy fácil jugar al lado de los mejores jugadores del mundo, te ponen las cosas muy fáciles", añadió.

Asencio agradeció el cariño de los jugadores del primer equipo y la felicitaciones por su partido ante Osasuna. "En ese momento pocas palabras salen, los entrenamientos que estoy con ellos noto que es una familia y los gestos que han tenido conmigo me los guardo para toda mi vida. Estoy intentando asimilar momento a momento todo, disfrutando el día a día".

Por último, se definió como central al que recurre Carlo Ancelotti ante las lesiones en su plantilla, al apostar por él por delante de Jesús Vallejo.

"Me defino como un jugador que le gusta defender, que se siente cómodo en faceta defensiva, que muestra mucho carácter dentro y fuera del campo. Serio y contundente, que siempre mira pos sus compañeros y por el equipo", sentenció en Real Madrid Tv. EFE