Al menos 44 palestinos muertos en Gaza en el último día; 43.552 en 400 días de guerra

Jerusalén, 9 nov (EFE).- Los ataques del Ejército israelí mataron al menos a 44 palestinos en la Franja de Gaza en la última jornada, lo que hace 43.552 víctimas mortales de la ofensiva israelí el día que esta cumple 400 días, según el balance diario del Ministerio de Sanidad del enclave, dependiente de Hamas.

Otras 88 personas resultaron heridas a lo largo de Gaza, elevando el cómputo total de heridos a 102.765 en más de 13 meses.

Estos datos no incluyen a los en torno a 10.000 cadáveres que siguen entre los escombros o en las carreteras según las estimaciones de Sanidad, y a los que los equipos de Defensa Civil aún no han podido llegar todavía. Esta situación se agrava especialmente en el norte de Gaza, donde Israel mantiene un asedio que no permite a este servicio de emergencias trabajar desde hace 18 días.

Además, un elevado pero aún desconocido número de gazatíes han sido detenidos durante las operaciones israelíes y llevados a cárceles en su territorio. El Gobierno de Gaza, en manos de la organización islamista Hamás, estima que son más de 5.200 en un año.

Este viernes, el Ejército liberó a 20 detenidos que habían hecho presos hace unos 20 días, la mayoría en las asediadas Yabalia, Beit Lahia y Beit Hanoun, durante la incursión terrestre de las tropas, según la agencia palestina de noticias Wafa.

Solo en Beit Lahia, las fuerzas armadas detuvieron a 44 trabajadores sanitarios y pacientes del hospital Kamal Adwan, mientras el centro tenía casi 200 pacientes. Su director, Hussam Abu Safiya, denunció entonces que el centro había perdido la capacidad de atenderlos.

Los liberados este sábado entraron a Gaza por el cruce de Kerem Shalom, en el extremo sur de la Franja, y fueron llevados al hospital Nasser de la ciudad de Jan Yunis.

Por otro lado, en la ciudad de Gaza, Wafa denunció un bombardeo en el barrio oriental de Shujaiya en el que murieron al menos cinco palestinos.

Esta noche, otro ataque israelí contra la capital mató en una escuela que albergaba refugiados a seis personas, entre ellos dos jóvenes periodistas y su padre. Los otros fallecidos fueron una pareja, en la que la mujer estaba embarazada, y su hijo, un niño.

En Beit Hanoun, un proyectil de artillería mató esta mañana a otras seis personas.EFE