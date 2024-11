Pablo Laso: "No sé si enrabietado pero espero un Barça muy preparado"

El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, reconoció que tras ganar al Barça en el Palau Blaugrana en la Liga Endesa espera que el rival blaugrana esté ahora "muy preparado", aunque no sabe si también "enrabietado", para recibirles en la Euroliga, una competición en la que los catalanes son terceros y están invictos como locales.

"Hombre, no sé si más enrabietado pero sí espero un Barcelona muy preparado, física y mentalmente. Yo creo que el hecho de que te hayan ganado siempre genera una situación de alerta, de decir 'coño, que vienen estos tíos que nos han ganado y vamos a estar preparados'", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que es "inevitable" que el Barça vaya a estar dispuesto a todo para ganarles. "Con lo cual, no sé si la palabra es enrabietado, pero sí que espero un Barcelona muy, muy enérgico y muy agresivo y muy consciente de que el Baskonia es un equipo que les puede ganar, porque les ganó hace quince días", recordó.

Pese a esa victoria por 89-93 en el Palau Blaugrana, el pasado 20 de octubre, Laso cree que su Baskonia puede y debe seguir mejorando como lo ha venido haciendo. "Siempre me molesta mucho el volver a cometer errores de los que has hablado, casi desde el primer día de entrenamiento. Para mí esto es básico, el ir creciendo en cosas que tú prestas atención desde el inicio de de la temporada, pues que no tengas que volver hacia atrás", reconoció.

"Sigo pensando que somos un equipo que nos cuesta hacer partidos completos, no tenemos la sensación de que haya habido ningún partido en el que hayamos jugado los cuarenta minutos, digamos, a un buen nivel, hemos tenido destellos y momentos buenos, también momentos malos. Bueno, a mí me gustaría que el equipo fuera más regular", aseguró el técnico vitoriano.

Pero sí resta importancia a que, en algunos partidos de la Liga Endesa, el rendimiento de su equipo haya bajado. "Muchos partidos de Liga Endesa vienen en menos de 48 horas de un partido de Euroliga y obviamente la energía no es la misma. Pero sí que es verdad que defensivamente estamos haciendo muy buenos partidos en Euroliga y que en algunos momentos en Liga Endesa no estamos tan bien defensivamente. Pero no soy mucho de valorar eso por los puntos recibidos", argumentó.

"Me gustaría mejorar nuestro porcentaje, por ejemplo, de tiro, ¿no? Bueno, pero bien, pues, ya está. Si ahora vamos al partido de París, que es el más 'cantoso', pues te diría que creo que el equipo estuvo bien. Pero claro, si no metes en baloncesto, pues, es como el que dice que ha tenido ochenta ocasiones de gol pero no ha metido ningún gol. Al final te quedas con que no has metido ningún gol. Es normal. Pero son cosas que debemos mejorar. Me centraría mucho en ser capaces de mantener la energía durante los 40 minutos. Creo que eso nos va a ayudar a mejorar", comentó sobre los puntos a mejorar.

"Cuando un tío tira y falla, siempre espero que la meta. Me gustaría que metieran más. Pero creo que el equipo ha trabajado muy bien para sacar tiros. Por ejemplo, el día de París, nos tirábamos un poco de los pelos viendo el partido y diciendo que estaba solo. Pero yo no cuento que ningún jugador tira para fallar, tira a meter. Pero ese día los porcentajes nos hicieron daño", reconoció, en este sentido.

Laso celebró tener, por fin, a toda la plantilla disponible. "Viajamos los trece. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia, independientemente de que sabemos que son jugadores que algunos se han reincorporado esta semana, que tenemos problemas físicos con algunos, pero todo situaciones normales. La buena noticia es que los trece jugadores están sanos", aseguró.