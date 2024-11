Futura comisaria de Ampliación apunta a 2026 y 2027 para culminar negociaciones de adhesión con Montenegro y Albania

La futura comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha señalado este jueves que la Comisión Europea puede culminar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea con Montenegro y Albania en el próximo mandato, indicando que hay "opciones reales" de que Podgorica esté lista en 2026 y Tirana en 2027.

"Haré todo lo posible para preparar a los Balcanes a la adhesión y tenemos buenas posibilidades, ya que por primera vez en 10 años tenemos opciones reales de llevar a uno o dos candidatos al final del proceso de negociación", ha asegurado Kos ante los eurodiputados en el examen en el Parlamento Europeo para confirmarla en el puesto.

La aspirante a la cartera de Ampliación ha señalado que Montenegro puede cerrar todos los capítulos de su negociación a la UE a finales de 2026, mientras que Albania puede estar lista para 2027. "Incluso (el presidente de Serbia) Aleksandar Vucic ha dicho que hará todo lo posible para alinear toda su legislación al acervo comunitario, esto es un gran logro aunque tienen que cumplirse estas palabras", ha afirmado sobre los pasos de Serbia en la integración europea.

En este sentido, ha instado a convertir en realidad la "oportunidad" que tienen los Balcanes de avanzar en la senda comunitaria, una vez el proceso se ha visto revitalizado por la apertura de negociaciones con Ucrania y Moldavia, que solicitaron su ingreso en medio de la invasión rusa, mientras que Georgia tiene el estatus de candidato.

Para ello se ha comprometido a tener más contactos con los países de la zona para abordar "asuntos bilaterales" que lastran sus aspiraciones europeas. "No deben ser obstáculos permanentes en su camino a Bruselas", ha declarado.

Aunque Kos ha subrayado que la política de Ampliación debe ser un "imperativo" para la próxima Comisión si quiere ganar influencia y voz en la arena internacional, ha recalcado que la UE solo debe aceptar nuevos miembros que completen todos los capítulos de la negociación y acepten los valores democráticos de la Unión.

Así, ha urgido a mantener la "coherencia" del proceso de Ampliación y defender su integridad y sus reglas, para que las tensiones geopolíticas no precipiten los pasos en esta materia. "No habrá atajos, ni fomentaré la velocidad sobre la calidad del proceso", ha prometido Kos, quien ha insistido en que el camino a la UE "es un maratón y no un sprint".

Igualmente ha señalado que los instrumentos para facilitar la integración suave en el mercado único deben usarse solo en base al compromiso político y las reformas que adopten los candidatos por lo que ha defendido usar todos las herramientas frente a aquellos países que paralicen su integración o den pasos atrás en las reformas comprometidas con Bruselas. En la misma línea, ha declarado "tolerancia cero" con los países que retrocedan en materia democrática y ataquen a su sociedad civil, tras asegurar que la democracia "no se construye solo en el Parlamento y los tribunales".

LA AMPLIACIÓN DEBE SER LA "ESTRELLA QUE GUÍE A UCRANIA"

En todo momento la aspirante a comisaria eslovena ha puesto a Ucrania como ejemplo del nuevo ímpetu de la política de ampliación de la UE y ha instado a que el resto de candidatos progrese también en sus respectivos caminos, puesto que Moldavia y Ucrania "no son competidores" con los países de los Balcanes, que llevan una década inmersos en el proceso con pocos avances.

Según Kos, la UE tiene el "deber moral" de ser el mayor aliado de Kiev, y pese a reconocer que el bloque se encuentra ante la situación insólita de negociar la adhesión de un país en guerra, ha recalcado que la política de Ampliación debe ser "la estrella que guie a Ucrania".

Sobre la situación en Georgia, donde el gobierno ha dado pasos atrás en la senda europea pese al objetivo declarado de entrar en la UE, ha insistido en que abolir las polémicas leyes de agentes extranjeros y valores familiares "seria la primera señal" para reencauzar la adhesión.

"Estamos listos para ayudar a Georgia en su camino a la UE. Tenemos paquete de fondos no solo para reformas sino para la sociedad civil, creo que nada esta dicho y acabado ya, así que espero que con su respaldo también podamos ayudar a Georgia", ha afirmado.