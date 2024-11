El PP pide de nuevo la dimisión de Sánchez tras abrir el TS causa contra Ábalos porque lo nombró y era su "número dos"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha solicitado este jueves de nuevo la dimisión del jefe del Ejecutivo después de que el Tribunal Supremo haya abierto causa contra el exministro José Luis Ábalos, ya que, según ha recalcado, Pedro Sánchez lo nombró titular de Transportes y era su "número dos" en el PSOE.

En concreto, el TS ha abierto causa contra el diputado y ex ministro de Transportes por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruía el 'caso Koldo' instara a investigarlo por su "papel principal" en la presunta trama.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha indicado que los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno "ocupaban todas las páginas de los medios de comunicación" hasta que "sucedió esta catástrofe natural" ocasionada por la DANA.

Tellado ha destacado que hoy han conocido que "el Tribunal Supremo finalmente investigará a José Luis Ábalos por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos en su etapa como Ministro del Transporte".

"El Supremo está investigando por corrupción que se desarrolló en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez. Cualquier gobernante serio, cualquier gobernante responsable, cualquier primer ministro de cualquier país de nuestro entorno, hoy mismo comparecería públicamente para dar explicaciones", ha afirmado.

EXIGE LA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DEL GOBIERNO

Además, ha indicado que cuando el investigado fue el Koldo García, ex asesor de Ábalos, "se apresuraron a pedir la dimisión del señor Ábalos". "Y yo me pregunto si ahora que el investigado parece ser que va a ser el señor Ábalos, si no debería dimitir quien ha nombrado al señor Ábalos", ha enfatizado.

En este sentido, el dirigente del PP ha defendido "la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España". "Ábalos era el número dos de Sánchez y en la trama a Sánchez le llamaban el número uno", ha finalizado.