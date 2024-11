El ecuador de la Liga de Campeones deja a grandes en apuros y un 'Top 8' apretadísimo

El Liverpool, único equipo que ha hecho pleno de victorias hasta el momento, lidera la clasificación de la Fase Liga de la Liga de Campeones, una tabla en la que el FC Barcelona es el único equipo español en un 'Top 8' en el que no se encuentran favoritos para alzar el título en Múnich como el actual campeón, Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich o el Arsenal.

La Fase Liga de la nueva Champions ha llegado a su ecuador tras la disputa de la cuarta jornada, y son muchos los equipos que no se encuentran en la posición esperada. Hasta el momento, solo un conjunto ha sido capaz de conseguir el pleno de victorias en las cuatro jornadas, el Liverpool. El equipo inglés, líder de la Premier League también, ha pasado por encima de Milan, Bolonia, Leipzig y Leverkusen con diez goles marcados y uno en contra.

Tras los 'reds', tres conjuntos que no estaban llamados a formar parte del 'Top 8', pero que están rindiendo a un nivel excelso. El Sporting de Portugal, el Mónaco y el Brest francés suman 10 unidades y se mantienen invictos, al igual que el Inter de Milán, único que aún no ha encajado ningún gol en la competición. El Atalanta completa el número de equipos que aún no conoce la derrota, aunque en su caso con dos victorias y dos empates.

Por este motivo, hay que bajar hasta la sexta posición para encontrar el primero de los equipos españoles: el FC Barcelona. El equipo de Hansi Flick ha reaccionado a la derrota en la primera jornada en Mónaco con tres victorias consecutivas ante el Young Boys (5-0), el Bayern Múnich (4-1) y el Estrella Roja (2-5) que le han permitido colocarse entre los ocho primeros clasificados.

Además, los azulgranas son el equipo más prolifero de cara a puerta con 15 tantos y cuentan en sus filas con dos de los máximos goleadores de esta Champions: el polaco Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha, ambos con cinco dianas.

Una situación más incómoda tienen el resto de equipos españoles ya que ni Real Madrid, Atlético de Madrid ni Girona se encuentras después de cuatro partidos entre los ocho primeros, por lo que tendrían que pasar por una ronda de dieciseisavos para acceder a los octavos de final, en los que tendrían que jugar el partido de vuelta lejos de su estadio.

El caso del actual campeón es llamativo. El conjunto de Carlo Ancelotti tiene en su casillero seis puntos y ya lleva dos derrotas en su haber, ante el modesto Lille a domicilio (1-0) y la del pasado martes ante el AC Milán (1-3) en el Santiago Bernabéu donde ha ganado, con apuros, a los alemanes Stuttgart (3-1) y Borussia Dortmund (5-2).

Sin embargo, la derrota frente al siete veces campeón ha complicado el pase directo a los octavos de final para los blancos, que actualmente son decimoctavos y aunque están sólo a tres puntos del octavo puesto, su calendario es exigente con visitas seguidas al Liverpool y el Atalanta, además de al Brest, y un sólo partido en casa, frente al Salzburgo.

Por su parte, el Atlético de Madrid consiguió una importantísima victoria en el Parque de los Príncipes en la cuarta jornada, tres puntos que le permiten respirar y colocarse fuera de los puestos de eliminación con seis puntos. Los 'colchoneros', que ganaron sufridamente al RB Leipzig (2-1) y perdieron ante el Lille (1-3) y el Benfica (4-0), tienen complicado llegar al 'Top 8', aunque les es favorable el calendario con visitas del Slovan Bratislava y Bayer Leverkusen, y choques a domicilio ante el Sparta de Praga y el RB Salzburgo.

PROBLEMAS PARA EL PSG

Peor situación tiene el debutante Girona. Los de Michel son el único equipo español que, en este momento, estaría eliminado de la Liga de Campeones. El equipo catalán solo ha sumado una victoria en cuatro partidos, la lograda ante el Slovan (2-0), mientras que ha caído derrotado ante PSG (1-0), Feyenoord (2-3) y PSV (4-0). Así, su margen de error es escaso ante un calendario complejo con partidos ante Sturm Graz, Liverpool, Milan y Arsenal.

Más allá de los equipos españoles, también hay equipos que estaban llamados a estar entre los ocho primeros en problemas. El Manchester City, que está acusando la baja de Rodri Hernández, suma siete puntos tras caer goleado en Lisboa ante el Sporting (4-1) y aún deben visitar dos campos complicados como el Juventus Stadium y el Parque de los Príncipes del PSG, mientras que tendrá rivales más asequibles en casa como Feyenoord y Brujas.

También Bayern Múnich (6 puntos), Arsenal (7) y Juventus (7) tendrían que pasar a día de hoy por el 'playoff' para acceder a los octavos de final, aunque su puntuación no es alarmante y siguen manteniendo sus opciones de estar entre los ocho primeros intactas. Sí es alarmante la situación del PSG de Luis Enrique Martínez, ahora mismo eliminados de la competición tras sumar únicamente cuatro puntos y todavía con duelos exigentes ante el Bayern y el City.

En el lado negativo, están el Bolonia italiano, el RB Leipzig alemán, el Sturm Graz austriaco, el Young Boys suizo, el Estrella Roja serbio y el Slovan Bratislava eslovaco, que todavía no conocen la victoria y parecen abocados ya a una eliminación casi segura. De ellos, sólo el conjunto de la Serie A ha sumado, un punto, aunque todavía no ha marcado.

Solo cuatro jornadas del nuevo formato de la Liga de Campeones han bastado para hacer ver a los aficionados que se presta a muchas más sorpresas que el anterior. Además, la igualdad entre la mayoría de equipos y el valor extra que tienen los goles, debido a la cantidad de empates a puntos que se producen, hacen que cada partido y resultado sean relevantes para la clasificación final.