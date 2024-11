Beyonce, Swift y Eilish aspiran a copar las nominaciones a los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- La Academia de Grabación de Estados Unidos da a conocer este viernes las nominaciones de los Grammy 2025 y todo apunta a que será un duelo de mujeres sobre el escenario: Beyonce, Taylor Swift y Billie Eilish, copan las quinielas junto a la joven Chappell Roan.

La prensa especializada coincide al destacar los nombres de estas cuatro cantantes para liderar las nominaciones en las principales categorías de unos premios que volverán a entregarse en el recinto Crypto.com Arena, la casa del equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers.

Se esperan que las cuatro estén en las categorías de mejor álbum, mejor tema y mejor grabación, que son los principales apartados de entre las 96 categorías que incluyen estos premios.

Beyonce afronta esta contienda con 'Cowboy Carter', su octavo álbum y con una fuerte influencia de la música country, que supone la segunda entrega de una trilogía dedicada a la aportación de la población afroamericana a la cultura de Estdos Unidos - el primero fue 'Renaissance'-.

Taylor Switf y 'The Tortured Poets Department' llega a los premios aupada en el exitosa de su gira mundial 'The Eras Tour', mientras que Billie Eilish presenta 'Hit Me Hard and Soft', su tercera álbum de estudio con el que acaba de comenzar su nueva gira.

Por su parte, Chappell Roan tiene posibilidades de convertirse en la revelación de este año gracias a 'The Rise and Fall of a Midwest Princess', un disco con el que se ha convertido en todo un fenómeno entre la audiencia más joven.

Según Billboard, la Academia de la Grabación añadió este año 2.000 nuevos miembros votantes (lo que eleva el número total a 13.000), con el objetivo de sumar más mujeres, personas de color y menores de 40 años.

Si las apuestas se confirman mañana, Taylor Swift y Beyonce romperán varios récords.

Por un lado, si 'The Tortured Poets Department' es nominado a álbum del año, Swift se convertirá en la mujer con más nominaciones en esta categoría relegando a Barbra Streisand.

Y si el álbum de Beyoncé es nominado en esta categoría, se convertirá en la artista negra con más nominaciones a álbum del año como artista principal -actualmente está empatada con Kanye West y Kendrick Lamar-.

Esta edición es una nueva oportunidad para que Beyoncé se alce finalmente con el galardón, un premio que se le resiste pese a ser la artista con más nominaciones de la historia, con un total de 88.

En el apartado de mejor grabación del año, las quinielas apuestan por 'Texas Hold ’Em', de Beyoncé; 'Good Luck, Babe!', de Chappell Roan; 'Espresso', de Sabrina Carpenter; 'Birds of a Feather', de Billie Eilish; 'Die With a Smile', el éxito del dúo de Lady Gaga & Bruno Mars, o 'Not Like Us', de Kendrick Lamar.

En el de mejor tema las apuestas son similares pero se sumaría 'Fortnight', de Taylor Swift (junto a Post Malone y Jack Antonoff). La cantante es la autora con más nominaciones (7) en la historia de los Grammy en esta categoría, pero no ha ganado ninguna.

Entre los más nombres que más suenan como mejor artista revelación este año se encuentran Sabrina Carpenter, Benson Boon, Raye, Sexxy Red, Shaboozey, Teddy Swims y la propia Chappell Roan, que se alzo con este premio el año pasado en los MTV.

La crítica apunta a los Rolling Stones como favoritos para mejor álbum de rock, los ingleses solo han ganado tres premios a lo largo de su carrera y 'Hackney Diamonds', su último trabajo llega después de casi 17 años sin grabar en un estudio.

En los apartados dedicados a música latina, los mejor posicionados son Mon Laferte ('Autopoiética'), Nathy Peluso ('Grasa'), Residente ('Las letras ya no importan') y Bad Bunny ('Nadie sabe lo que va a pasar mañana').

Las nominaciones de la 67 edición de los Grammy se desvelarán este viernes a las 7:45 horas de la costa oeste estadounidense (15:45 hora GMT) a través de un evento en vivo que se podrá seguir en la página oficial y en el canal de YouTube de la Academia de la Grabación de EE.UU. EFE