Ana Boyer desvela si Tamara Falcó se desplazará a Valencia para ayudar tras la DANA

Imagen de 'Trucco' desde hace varias temporadas, Ana Boyer se ha separado por unos días de Fernando Verdasco y de sus tres hijos, Miguel (5), Mateo (que en un mes cumplirá 4) y Martín (que nació en abril) -con los que reside en Doha- para regresar a Madrid y presentar la nueva colección de la firma. Una cita muy especial en la que, además de hablar de moda se ha pronunciado, como no podía ser de otro modo, sobre la DANA que ha arrasado con la provincia de Valencia, donde Íñigo Onieva está ayudando desde hace varios días en las labores de limpieza de varias localidades.

No solo eso, ya que también nos ha hablado sobre cómo lleva ser madre de familia numerosa, sobre los deseos de Tamara Falcó de quedarse embarazada, y sobre lo feliz que está Isabel Preysler con su soltería, dejando claro que -por lo menos que ella sepa- no hay nadie especial en la vida de la 'reina de corazones'

- CH: ¿Cómo llevas tener tres hijos tan pequeños?

- ANA: Pues ahora mejor. Al principio era un poco caótico, pero ya estamos más acostumbrados. Los dos primeros ya iban un poco más solitos, ya eran más independientes y entonces hemos notado de repente la vuelta a la maternidad desde cero, pero muy felices y nos encanta tener un bebé en casa otra vez.

- CH: Tiene más o menos medio año, ¿os deja dormir?

- ANA: Duerme bastante bien, duerme bastante bien. Y la verdad es que he tenido suerte con los tres niños a la hora de dormir. Obviamente se despierta por la noche a tomar sus comidas, pero eso es lo que hay.

- CH: ¿Quizás este tercero esperabas la niña?

- ANA: No, pero si hubiese venido una niña, nosotros felices, pero siempre hemos tenido muy claro que lo más importante es que nuestros hijos estén sanos, y para nosotros nuestra primera preocupación y la principal era eso, y cuando supimos que teníamos un bebé sano, pues ya, felices.

- CH: ¿Con ganas de niña? Muy pronto para decidirlo, para ir a por ella.

- ANA: Pues ahora es un poco pronto, pero no lo sé, no lo sé.

- CH: Es el cumpleaños de tu chico, Fernando, en apenas unos días, ¿hay alguna sorpresita, algún regalito?

- ANA: Tengo una sorpresita, pero no se puede decir nada todavía porque queda una semana. No lo celebraremos en Madrid porque yo me vuelvo a Catar y él está ahí con los tres, así que lo celebramos ahí.

- CH: ¿Cómo está él tras su retirada del mundo del tenis?

- ANA: Está muy bien, yo creo que Fernando es una persona que es muy inquieta y entonces siempre está buscando nuevas cosas que hacer, nuevos proyectos y yo creo que está disfrutando. Llevaba más de 20 años viajando todas las semanas de su vida, así que un poco de cambio y estar un poco tranquilo en casa, disfrutando, además, ahora que tenemos niños tan pequeños, lo está disfrutando mucho.

- CH: Tamara quiere ser madre, lo ha dicho por todos los sitios. ¿Disfruta mucho también de los sobrinos? Estará súper contenta con los pequeños.

- ANA: Sí, Tamara está contentísima. Disfruta muchísimo con mis hijos, ellos la adoran y siempre que pasamos por Madrid, vamos a darnos un paseo, pasan ella e Íñigo a recogerles, a llevárselos a hacer planes y la adoran.

- CH: Hemos visto que Íñigo ahora está en Valencia con pico y pala, ayudando todo lo que puede tras la DANA. ¿Habéis podido hablar con él? ¿Habéis hablado con Tamara sobre este tema de Valencia?

- ANA: Bueno, ha sido todo bastante rápido, porque yo he llegado esta mañana, y sí que nos ha ido contando un poco cómo lo está viviendo él y lo devastador que está siendo todo, pero no he podido cruzarme mucho con ellos. Hemos hablado más con amigos que tenemos en la zona, que obviamente estamos con el corazón roto, como toda España.

- CH: ¿Cómo os llegó la noticia a vosotros?

- ANA: Como a todo el mundo... Bueno, no teníamos familia ahí, pero sí teníamos amigos, conocidos que vivían por la zona, y nos quedamos devastados. Una catástrofe así, te toque tan de cerca, y veíamos las imágenes, y es que no nos podíamos creer que eso estuviese pasando en España, y como digo, es que se te queda el corazón roto.

- CH: Tamara va a ir para allá, ¿verdad? La semana que viene creo que va a cocinar con José Andrés.

- ANA: Pues no lo tengo claro, no lo sé... De verdad que no he tenido tiempo estos días de comentarlo con ella. Yo estoy segura de que, si ella puede, seguro irá, pero no estoy segura.

- CH: ¿Tu madre cómo está? Con tantos nietos estará encantada

- ANA: Sí, mi madre como loca, y le da mucha alegría, porque ahora está acostumbrada a tener su espacio, su tranquilidad, su paz. Está todo más silencioso, y cuando venimos un par de días de vacaciones o algo, es que arrasan con todos, vienen gritos por todos lados, pero a ella le encanta esa alegría que dan los niños.

- CH: Ha dicho que está disfrutando mucho de su soltería. ¿Cómo la ves tú?

- ANA: Sí, la veo muy bien. Hace muchos planes con amigas, sigue haciendo sus cosas, tiene su rutina y está muy bien.

- CH: ¿Alguien especial por ahí tiene? Que nos puedas contar, que tú sepas.

- ANA: Nada que yo sepa, nada, nada que yo sepa.

- CH: Estáis muy bien en Doha, pero ¿tenéis pensado volver aquí a Madrid?

- ANA: Yo creo que en un futuro a lo mejor volvemos, pero de momento estamos muy bien ahí. Estamos muy contentos y nos gusta mucho nuestra vida ahí. De momento nos quedamos.

- CH: Entonces cuando vuelvas va a ser ya por Navidad. ¿Sabéis ya cómo las váis a pasar?

- ANA: Yo me vengo con mis niños y mi marido. Nosotros normalmente pasamos Navidad aquí o en Miami, pero yo creo que para pasarla con mis hermanos Enrique, Julio y Chabeli tendríamos que ir ahí, que no está muy definido si iremos este año.