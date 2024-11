Amelia Bono se deshace en elogios hablando de Manuel Martos

Se dieron una segunda oportunidad en 2022, pero hace ocho meses anunciaron su ruptura definitiva. Sin embargo, los Amelia Bono y Manuel Martos han sabido mantener una relación de lo más estrecha por sus hijos y son muchas las ocasiones que les hemos vistos juntos.

Este miércoles, 6 de noviembre, Amelia Bono se ha dejado ver ante las cámaras y al ser preguntada por el que era su marido ha vuelto a reflejar el gran amor que siente por él.

"Es estupendo, es maravilloso, es un padrazo, es un buen amigo" explicaba la influencer, que afirmaba ser "una afortunada" y tener "mucha suerte" por poder disfrutar de ese vínculo con él aunque el matrimonio se haya terminado.

A pesar de todos esos elogios, Amelia explicaba que "al final, las parejas, el amor" se acaba "pero quedan otras cosas que quizás a veces es mucho mejor y más importante que todo eso".

Muy impactada por lo sucedido en Valencia tras el paso de la DANA, desvelaba que "me he planteado el ir, no es fácil, pero bueno, de alguna manera hay que intentar, hay que seguir, hay que seguir... entre todos, seguro que lo logramos".