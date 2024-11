Luis Enrique tuvo una oferta del Atlético de Madrid: "Menos mal que eligieron a Simeone"

París, 5 nov (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, reconoció que tuvo una oferta para entrenar al Atlético de Madrid, que rechazó porque "había dado la palabra a otro club", y afirmó que tuvieron suerte porque él no habría durando tantos años.

"Sí, fue cierto (que tuve una oferta del Atlético de Madrid), pero ya tenía tomada una decisión, había dado mi palabra a otro club y no iba a romperla", dijo el entrenador español en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones que mañana le medirá a los 'colchoneros'.

"El Atleti tuvo suerte de encontrar a Simeone, yo no habría durado ni la mitad de año, no tengo esa energía. Encontró al mejor entrenador que podía tener, como lo demuestra su trayectoria y los títulos que ha conseguido en once temporadas", agregó.

Luis Enrique se deshizo en elogios con su rival de este miércoles, al que consideró 'top', por haber aguantado tantos años al frente de un gran club.

"Volveré a ver al señor Simeone, de jugador ya lo tuve enfrente y muchas veces como entrenador. Admiro mucho cuando un entrenador aguanta tantos años en un club grande, con la dificultad que eso acarrea de encontrar la energía, de convencer a los jugadores", dijo.

El técnico español se ha medido en 14 ocasiones como entrenador al argentino, con nueve victorias, dos empates y tres derrotas.

Luis Enrique destacó la capacidad de motivación de Simeone y se mostró convencido de que en el Parque de los Príncipes "mostrarán su mejor versión, la más competitiva, la más fuerte y seria".

"Tienen muchos internacionales acostumbrados a jugar partidos de alto nivel, no tengo duda de que van a competir", señaló el técnico del PSG, que consideró que el resultado "es muy importante pero no es decisivo" para la clasificación.

"Si el que pierda gana luego los cuatro que quedan se clasifica, luego no es un partido decisivo", dijo Luis Enrique, que agregó que afronta el duelo "con optimismo" y con la intención "de sacar los tres puntos".

El técnico rechazó que su equipo esté bajando el ritmo en Europa, pese a que los dos últimos duelos se han saldado con una derrota ante el Arsenal y un empate contra el PSV Eindhoven.

"Firmaría tener los mismos números que contra el PSV", dijo Luis Enrique, que aseguró que su idea es "crear el máximo posible de ocasiones de gol".

Reconoció que también están trabajando para mejorar la eficacia anotadora, pero se negó a "dar el show" y hablar de fichajes: "No tengo duda de que seremos uno de los equipos que más goles va a marcar (...) Pero para eso no sirve comprar un jugador que te garantice goles, eso no existe. Tratamos de resolverlo en equipo, poniendo al que está más acertado". EFE