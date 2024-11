Robles condena la "inaceptable" violencia contra Sánchez en Valencia y ve "connotaciones políticas" detrás

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de "inaceptable" los gritos y golpes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al visitar las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana y percibe "connotaciones políticas" detrás.

"No es aceptable en ningún caso la violencia, y más cuando esta violencia no está con la gente que sufre, sino que tiene otras connotaciones políticas", ha declarado este lunes en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Sánchez, los reyes Felipe VI y Letizia y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fueron recibidos con insultos de "asesinos" o "mentirosos" y con lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido este domingo por las calles de la localidad valenciana de Paiporta, la considerada 'zona cero' de la DANA en la provincia.

Tras ello, la titular de Defensa se ha declarado "orgullosa de los voluntarios, no de los violentos", y ha subrayado que entiende "perfectamente el dolor, el malestar" de los afectados, pero no la violencia "de una parte".

"Esos que gritaban, que golpeaban al presidente del Gobierno, eso es inaceptable desde cualquier punto de vista y no voy a dar argumentos a los que quieren la confrontación política", ha indicado.

HABLAR LO MENOS POSIBLE Y TRABAJAR LO MÁXIMO

Robles ha dicho que esa violencia no responde a la "indignación" de los vecinos, que comprende y comparte. "Yo la siento también, y me siento conmocionada, porque todos querríamos hacer más", ha añadido, para señalar que se podrá hacer mejor o peor, pero que ahora lo que toca "es estar con las personas que sufren, hablar todos lo menos posible y trabajar lo máximo", no de reproches, ante un proceso para recuperar la normalidad que "será largo".

"Hace falta un mando, un control, como hace el Ejército. En eso estamos trabajando, no vamos a mirar al pasado, del pasado ya hablaremos, lo que vamos a mirar es que se va a seguir trabajando sin límite, sin descanso", ha garantizado.

En este sentido, Robles ha precisado que hoy llegarán a 7.500 militares desplegados en la zona y ha querido resaltar que detrás de ese despliegue "hay mucha labor de logística, de preparación de los vehículos, de preparación del material que los militares necesitan".

La ministra ha señalado que no se puede llegar a todas partes inmediatamente, porque es algo que exige tiempo. "A veces no es un problema de números, es un problema de dedicación, y el Ejército y la UME van a estar ahí trabajando el tiempo que sea necesario", ha enfatizado.

CONTRA EL USO POLÍTICO DE LA JUSTICIA POR VOX

Sobre que Solidaridad, un sindicato vinculado a Vox, haya ofrecido apoyo jurídico a detenidos o multados por los altercados de Paiporta o que se presenten denuncias contra el Gobierno por presunta omisión del deber de socorro, Robles ha criticado que se utilice el ordenamiento jurídico para "una utilización política que no tiene ningún fundamento y que además lo único que trata es de polarizar", en lugar de ayudar.

"Van sembrando el odio y cuando uno siembra el odio tiene que tener mucho cuidado, porque el odio ayer fue contra las instituciones y se puede volver contra todos", ha advertido.