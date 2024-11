Más del 70% de los jóvenes españoles desconoce qué es la reserva ovárica, según un estudio

El 72 por ciento de los jóvenes españoles reconoce saber poco o nada sobre la reserva ovárica, con solo dos puntos de diferencia entre mujeres y hombres, según revela la segunda ola de resultados de la 'III Encuesta Merck Las Voces del Futuro', que la compañía ha dado a conocer con motivo de la Semana Europea de la Fertilidad.

Esta encuesta se ha dirigido a 9.300 jóvenes de 15 países europeos: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Serbia, Suiza y Reino Unido. Sus resultados destacan el limitado conocimiento de los jóvenes españoles sobre temas clave relativos a la salud reproductiva y la fertilidad.

Así, un 57 de jóvenes españoles señala que no conoce cuáles son las técnicas de reproducción asistida, un 52 por ciento no sabe lo suficiente sobre los factores que influyen en la infertilidad y un 42 por ciento afirma no saber a qué edad decae la fertilidad.

Por el contrario, los temas más conocidos y sobre los que más informados están los encuestados son los métodos anticonceptivos, con un 84 por ciento que afirma saber mucho o bastante, y el ciclo menstrual (74 por ciento). De hecho, los jóvenes españoles son los que tienen más conocimiento sobre anticoncepción entre los países donde se ha desarrollado la encuesta.

El estudio realizado también ha preguntado a los jóvenes cuáles son sus principales preocupaciones a la hora de formar una familia. En este sentido, al 22 por ciento le preocupa la conciliación entre la vida personal y profesional, a la que le siguen la adaptación a un nuevo estilo de vida (21 por ciento) y la toma de decisiones antes de que sea demasiado tarde (19 por ciento). Las respuestas proporcionadas por los jóvenes de los demás países se alinean con estos factores, aunque ellos también mencionan la estabilidad económica.

Respecto al momento idóneo para formar una familia, el 41 por ciento de los jóvenes españoles considera que debería ser "antes de los 35 años" y "con un trabajo estable". Sin embargo, este dato contrasta con la tendencia demográfica actual en España, donde cada vez se retrasa más la edad para tener hijos, tal y como han aseverado desde Merck.

Otro aspecto relevante es que el 80 por ciento de los jóvenes españoles considera que las empresas deberían ofrecer flexibilidad laboral para apoyar la planificación familiar. Esta demanda es especialmente relevante entre las mujeres (el 83 por ciento la apunta) frente a los hombres (76 por ciento). Además, esta cifra supera la media europea (74 por ciento) y refuerza la importancia de implementar políticas corporativas que favorezcan la conciliación.