El optimismo del inversor español en Bolsa suma siete trimestres consecutivos en positivo, según JP Morgan

La confianza entre ahorradores e inversores españoles ha decaído ligeramente en el tercer trimestre del año, hasta situarse en los 2,55 puntos respecto a los 2,7 del pasado junio, si bien todavía se sitúa en terreno optimista -duplicando al dato de hace un año- y ha encadenado siete trimestres consecutivos en positivo, según el índice elaborado por JP Morgan Asset Management (AM) y divulgado este lunes.

La firma ha detallado que, en estos momentos, el índice supera los 21 meses en "verde" y, en particular, acumula tres meses seguidos con niveles por encima de los 2 puntos, lo que anticipa que, si no hay algún acontecimiento inesperado en los próximos dos meses, el indicador cerrará dos años completos en positivo.

Cabe destacar que en el primer trimestre el índice alcanzó los 3,89 puntos, muy cerca de los máximos históricos obtenidos en el segundo trimestre de 2021, cuando se superaron los 4 puntos por la recuperación de la pandemia.

De vuelta con la coyuntura actual, los ahorradores españoles vuelven a decantarse por el optimismo y han considerado, de forma muy mayoritaria, que los mercados bursátiles subirán o se mantendrán en los niveles actuales, ya que sólo un 17% ha pronosticado que habrá una corrección y caerán en los próximos seis meses.

Entrando al detalle, la visión positiva de la situación económica y financiera actual, junto con una inflación más controlada y la bajada de los tipos de interés, son las principales razones esgrimidas por quienes confían en un recorrido estable o al alza de las Bolsas.

En el lado opuesto, los que menos confían en la evolución positiva de las bolsas muestran una peor percepción de la economía, mientras que, en paralelo, la preocupación por los conflictos armados en relación con la evolución de las Bolsas se ha desplomado y sólo es mencionado por un 19% frente al 60% del trimestre previo.

Por áreas geográficas, desde JP Morgan AM han destacado lo repartido de las expectativas de los encuestados con respecto a las principales Bolsas a la vista de que el 75% reparte su confianza casi por igual entre el mercado nacional, el europeo y el de Estados Unidos.

LA BOLSA EUROPEA, LA QUE DESPIERTA MÁS CONFIANZA

Con todo, la Bolsa europea despierta más confianza entre los inversores con 28,4 puntos; en tanto que la española ha rozado los 25 puntos; la estadounidense se ha situado en 23,4 puntos y la asiática se ha quedado en 14,3 puntos.

De este modo, la confianza en la evolución de los mercados europeos ha destronado a la del mercado español, que lideró el ranking al cierre del pasado junio.

Sobre el dato del mercado asiático, el informe ha subrayado el crecimiento de la confianza en la evolución del mercado asiático, que registra dos trimestres consecutivos de recuperación, debido a las noticias sobre el impulso que ha ejercido el plan de estímulos anunciado por China.

AUMENTA LA INTENCIÓN DE INVERSIÓN

Acompasado a este optimismo generalizado, la encuesta de JP Morgan AM ha mostrado que cada vez son menos los ahorradores que no piensan invertir su dinero en ningún producto financiero: sólo un 15% dice que no invertirá en nada, frente a una media del 21% en 2023 y del 23% en 2022.

Por su parte, más del 84% de los encuestados afirma que adquirirá algún producto de inversión en los próximos seis meses: "El dato resulta especialmente significativo si se compara con la encuesta de hace justo un año, cuando ese porcentaje era de solo el 66%", ha englobado el estudio.

Los depósitos siguen siendo el producto estrella a invertir en los próximos seis meses para un 42% de los encuestados, mientras que un 19,4% declara tener la intención de invertir en fondos de inversión. Tras ellos, un 15,7% opta por la renta fija; un 14,3% por la inversión directa en Bolsa; un 13,2% prefiere fondos o planes de pensiones; un 9% se decanta por activos inmobiliarios y un 3,4% por fondos cotizados (ETF).