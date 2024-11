Bon Jovi y Pitbull se unen en el sencillo 'Now Or Never', versión de 'It's My Life'

Miami, 04 nov (EFE).- El cantante Bon Jovi y el cubano-estadounidense Pitbull han unido fuerzas en el sencillo 'Now or Never', una versión remix del clásico 'It's My Life' del primero y que se publicará el próximo 14 de noviembre, de acuerdo a un comunicado difundido este lunes.

La nueva versión mantendrá el poderoso coro y el mensaje inspirador que hizo famosa la canción original, incluida en el disco de estudio 'Crush' (2000) de Bon Jovi, a la que se le añadirá el característico estilo de rimas ingeniosas y motivadoras de Pitbull.

El sencillo viene acompañado de un video musical que captura la histórica actuación conjunta en el show celebrado en Jones Beach (Nueva York), donde Jon Bon Jovi sorprendió a Mr. Worldwide, como también se conoce Pitbull, al aparecer en escena para cantar juntos por primera vez 'It’s My Life'.

El visual hace alarde de una gran cantidad de acción, una coreografía impresionante y la química explosiva de estas dos leyendas, según describe la nota de los representantes del artista cubano-estadounidense, quien ha ganado varios premios, incluido un Grammy en 2016.

Bon Jovi, recipiente también de un Grammy, es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Esta colaboración surge tras la amistad que forjaron Pitbull y Jon Bon Jovi en 2017, después de conocerse inicialmente en el Salón de la Fama de los Compositores.

Desde entonces, los dos han compartido el escenario en varios eventos, incluido un dueto en el Hollywood Bowl (California) este verano durante el concierto 'Keep The Party Going: Un tributo a Jimmy Buffett'.

El remix 'Now Or Never' ('Ahora o nunca') está disponible desde hoy en preventa.

Armando Christian Pérez, nombre de pila de Pitbull, comenzó su gira 'Party After Dark Tour' en agosto pasado en Bristow (Virginia) y, tras 26 conciertos, ofrecerá ocho conciertos en un casino de Las Vegas (Nevada) con un espectáculo fresco y lleno de "energía elegante y sofisticada", y en el que hará un repaso a sus mayores éxitos.

Pitbull, igualmente será uno de los artistas que subirán al escenario de los premios Grammy Latino que se entregarán en el Kaseya Center de Miami, en el sur de Florida, este mes de noviembre. EFE

