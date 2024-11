María Pérez desvela cómo fue el encuentro que tuvo con la Reina Letizia

Tras conseguir la medalla en los Juegos Olímpicos, María Pérez no olvidará nunca cómo fue el encuentro que tuvo con la Reina Letizia porque vio la faceta más cariñosa y personal de la monarca, algo que ella misma asegura que le ha marcado de por vida.

"Me voy a acordar de esto toda mi vida", nos comentaba, porque "ella venía con mucha euforia, le dije 'perdona, estoy sudada' y me dijo 'me da igual'", una contestación que define a la perfección lo cercana que llega a ser la monarca en las distancias cortas.

De hecho, María alababa que "desde la Casa Real sean tan cercanos también se nota, se le da las gracias, cuando estás tan cansada no sabes el protocolo que tienes que seguir, no se nos enseña cómo hay que tratar a sus majestades, pero en ese momento me vino así".

Además, desvelaba que la Reina Letizia se portó bien "con toda mi familia, iba buscando a la abuela más famosa de España, muy cercana y se lo agradezco muchísimo".

En cuanto al momento que está viviendo, la deportista desvelaba que ahora "quiero disfrutar de lo que he conseguido y si no salen las cosas como tienen que salir, ya nos hemos malacostumbrado a esas medallas, recibiré críticas, pero me gustará disfrutar de lo que he conseguido".