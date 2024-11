Lolita Flores asegura que le gustaría volver a tener relación con Isabel Pantoja

Dispuesta a acabar con los bulos que corrían por las redes sociales, Lolita Flores acudía este viernes al plató de '¡De viernes!' para aclarar que ha estado enferma, pero no al borde de la muerte como se ha llegado a especular.

Además, la artista era preguntada por al delicada situación de Isa Pantoja tras confesar públicamente el infierno que vivió de pequeña en su casa y aseguraba que no tenía ninguna duda de lo que había contado y que, si eso era así, era "denunciable".

Este fin de semana hemos podido hablar con la cantante de nuevo y nos ha confesado que, aunque hayan pasado ya muchos años, sí que le gustaría volver a tener relación con Isabel Pantoja: "Por supuesto".

Además, destacaba que su pretensión no es que esta información la recoja la tonadillera: "Yo no lo he dicho ni para que le llegue, ni para que no le llegue", pero ya que le preguntan, no tiene problema en ser sincera.

Volviendo a su tema personal, Lolita comentaba que "me podíais preguntar más que por Isabel cómo estoy, si estoy bien, que no me han matado que estoy, que me voy a Fuenlabrada. Que me voy a los Grammy, a recoger mi Grammy el día 10 que me han dado Grammy a la excelencia musical" y dejaba claro que ya se encuentra "perfecta".

Lolita se dejaba ver saliendo de su casa acompañada por su hija, Elena Furiase, su yerno, Gonzalo Sierra, y su nieta, Nala, y se despedía de todos ellos para acudir a su trabajo en el teatro.