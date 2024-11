Joan Mir: ""No pude pilotar bien, tenemos que comprobar qué ha pasado"

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha reconocido que no ha podido "pilotar bien" durante la carrera de este domingo en el Gran Premio de Malasia, en la que no ha conseguido terminar por una caída, y ha instado a investigar "qué ha pasado" para tratar de corregirlo para la última cita del año.

"He arrancado muy bien en la primera salida y estaba rodando entre los diez primeros. Desafortunadamente, me he tocado con Miller, así que estaba bastante preocupado. Ha sido un alivio ver las imágenes de él en el 'pit lane' y luego he podido ir a su box y estaba como siempre. Esto es lo más importante", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Durante la carrera, no podía pilotar bien y me he caído; he salido ileso, pero nuestra prueba había terminado. Tenemos que comprobar qué ha pasado y estar seguros. Como en los últimos Grandes Premios, he podido adelantar a muchos pilotos, pero salir detrás complica las cosas. Tendremos una nueva oportunidad para hacer algo más", prosiguió.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, aseguró que la carrera ha sido "un poco calurosa". "Desde el punto de vista físico estoy contento con mi rendimiento. La adherencia era bastante baja debido a la elevada temperatura, así que hemos tenido problemas de tracción. Con el procedimiento de salida rápida, también se ha calentado todo, lo que ha complicado la situación tras la bandera roja", manifestó.

"Durante la prueba, la gestión de los neumáticos ha sido bastante buena y he podido recuperar terreno, sobre todo en las frenadas. Salíamos muy atrás, así que es difícil adelantar. No estoy contento con la decimoquinta posición, no muestra todo el trabajo que hemos hecho ni nuestro rendimiento de hoy. Los puntos están bien, pero queremos más, porque todo el mundo está trabajando muy duro dentro de Honda", finalizó.