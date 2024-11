Diego Pablo Simeone: "Giuliano es lo que tiene que ser, por eso está en el Atlético de Madrid"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado que su hijo Giuliano "es lo que tiene que ser" dentro de la plantilla colchonera, y que "por eso está" en el primer equipo y cada vez con más peso en las alineaciones, habiendo correspondido con gol este domingo su titularidad frente a la UD Las Palmas.

"Es lo que tiene que ser, por eso está en el Atlético de Madrid. Los futbolistas que están en el Atlético de Madrid tienen una exigencia, tiene una responsabilidad y no tienen nombre, son futbolistas. Entonces yo lo valoro de esa manera, no me pongo a hacerme tantas películas como la que me contás. Yo veo a los futbolistas como futbolistas y yo quiero ganar. Y los que corren, juegan; y los que corren menos, juegan menos", respondió el 'Cholo' Simeone en la sala de prensa del Riyadh Air Metropolitano.

"Creo oportuno hablar del equipo, del buen partido que hizo el equipo, de la capacidad que tuvo de salir del mal partido que hicimos contra el Betis y tener una muy buena intención, de los que le tocó jugar en el partido de Vic el jueves y hoy repetir en nuestro estadio un partido muy bueno", dijo tras la victoria por 2-0 ante los grancanarios.

Así, el técnico argentino destacó haber dominado "del principio hasta el final, con respuestas ya sea de Giuliano o de Molina, que venía también bastante criticado por muchos, haciendo un partido espectacular, con la defensa volviendo Clément [Lenglet], volviendo Jose [Giménez] y detrás Javi Galán manteniendo el nivel que nos viene ayudando".

Igualmente elogió "el rato que pusimos a Pablo [Barrios] para que nos diese esa energía y vitalidad en el medio". "Creo que todos en general hicieron un partido importante y eso nos genera entusiasmo", argumentó Diego Pablo antes de volver a hablar de Giuliano. "Yo lo veo todo el tiempo como un jugador de fútbol y desde el primer momento que decidí que se quedase con nosotros fue la misma decisión que tuve con cualquier otro jugador que se ha quedado en la plantilla", subrayó el 'Cholo'.

En este sentido, defendió su elección "por una situación de que nos puede ayudar". "Yo lo único que pienso es en el equipo, no pienso en nadie y en nada. No relaciona, aunque sea mi hijo, una situación diferente el que lo piense como un futbolista", apostilló Simeone Sr. sobre su hijo, cuyo buen desempeño frente a Las Palmas provocó varias preguntas durante la conferencia de prensa.

"Nosotros no fuimos a buscar a Giuliano. Giuliano era jugador del Atlético de Madrid, entonces estaba dentro de la academia del Atlético de Madrid, creció entre los 16 y 17 para adelante con el club. O sea, no es que el club hizo una compra y gastó dinero para comprar a un hijo, no. Es un chico que estaba en la cantera, que fue a las Olimpiadas, lo hizo bien, que el entrenador lo ve con las posibilidades de que nos puede ayudar y por eso lo subió a Primera División. Y bueno, hoy está intentando demostrar sus capacidades. Tendrá buenos partidos, tendrá malos partidos, pero seguro que tiene lo que hay que tener", recalcó.

"EL PUEBLO ESPAÑOL HA RESPONDIDO INCREÍBLEMENTE A UNA SITUACIÓN MUY TRISTE"

El técnico rojiblanco también fue preguntado por el fatídico impacto de la DANA. "No tengo ninguna duda que el pueblo español ha respondido increíblemente a una situación muy triste y que ha costado, está todavía costando resolverla. No vimos lo que ha pasado fuera del estadio, pero no me imagino otra cosa que el apoyo de la gente para un momento durísimo que nos toca a todos", apuntó Simeone al respecto.

"No nos tocó directamente a nosotros, pero la verdad que fue emocionante. El mismo el minuto de silencio que hubo fue diferente, en el aplauso de toda la gente creo que todos nos dimos cuenta de que era un aplauso desde el corazón. Y la verdad que nos entristece muchísimo todo lo que lo que ha sucedido", insistió en su lamento.

Luego contestó a las dudas sobre la actuación de Antoine Griezmann. "El otro día en el partido con el Vic en el segundo tiempo entró bastante bien y hoy puede ser que no haya tenido de esos partidos brillantes. Creo que era el partido número 400, si no me equivoco en el Atlético de Madrid. Yo creo de 400 que alguno haya jugado mal o más o menos creo que se puede interpretar pensando en que no tengo ninguna duda: en la historia del Atlético de Madrid va a ser uno de los mejores futbolistas que pasó por acá", sentenció Simeone.

"Creo que el partido que no respondimos a lo que normalmente uno quiere fue el partido del Betis. Porque el partido de la Real Sociedad se puede criticar porque no gustó cómo defendimos, no gustó porque defendimos demasiado; pero se jugó a algo, jugamos a defender. Nos hicieron un gol sobre el final; si no, habríamos ido con la victoria, nadie se acordaba de eso", prosiguió en su conferencia de prensa.

Además, indicó que "el equipo no jugó mal sino en la opinión jugó mal porque no atacó para los opinólogos, pero tuvo una forma y un estilo de juego: jugó a defender, le salió mal que le hicieron el gol sobre la hora y no pudo ganar el partido". "Con el Betis no jugó el partido, con el Betis cualquier crítica que pueda haber tenido el equipo es justa porque no jugó, no estuvo presente, no tuvo actitud, no tuvo todo lo que normalmente tenemos", agregó al respecto.

"El otro día con el Vic hicimos un partido con una muy buena intención y hoy volvimos a repetir lo mismo, el partido con el Lille habíamos hecho un grandísimo primer tiempo, el partido con el Leganés habíamos hecho un grandísimo segundo tiempo... Me quedo así con el partido que no hicimos bueno en Betis y obviamente ojalá que no lo repitamos", auguró.

De igual modo, alabó a Clément Lenglet. "Estaba jugando bien los partidos que le había tocado empezar. Tiene un grandísimo entusiasmo. Vuelve a entrenar en el día a día cuando no jugaba y demostraba actitud, entusiasmo, ilusión, ganas de demostrarle al entrenador que quiere jugar. Bueno, le tocó jugar, lo hizo bien. Desgraciadamente se nos golpeó y estuvo afuera algún partido, volvió de la misma manera, con algún dolor dándole vuelta todavía, pero haciéndolo muy bien", comentó.

Por otra parte, repitió sus elogios hacia Barrios. "Es un jugador importantísimo para nosotros, tiene un ritmo diferente, tiene una presión de la que nosotros necesitamos, necesita encontrarse con el gol porque cuando se encuentre con el gol va a ser un jugador muchísimo más importante, no solamente para el Atlético de Madrid sino en breve para la selección española también", vaticinó finalmente.