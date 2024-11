Carlos Sainz: "Ha sido un error de piloto"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que ha cometido "un error de piloto" al perder el control de su monoplaza durante la Q2 de la sesión de clasificación del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), vigésima primera prueba del Mundial de Fórmula 1, y espera poder "remontar" en carrera desde la decimotercera plaza de la parrilla.

"Simplemente ha sido un error de piloto, me ha patinado el coche cuando no lo esperaba. Este año, en mojado, tampoco he ido muy cómodo con el coche, cuesta mucho meter todo en temperatura. A partir de ahora hay que intentar mejorar esa parte, pero también es verdad que intentaremos remontar y espero que todo esté listo para luego", señaló a DAZN tras la sesión de clasificación.

Aún así, el madrileño recordó que "el fin de semana no ha acabado, ni mucho menos". "Obviamente, me da rabia por el equipo y por mí por hacer ese error, pero a ver cómo está luego la pista y si podemos remontar", finalizó.