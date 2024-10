La Aemet lanza un mensaje: "La DANA sigue sobre España. No te confíes"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este jueves un mensaje "muy claro": "La DANA sigue sobre España. Se están produciendo tormentas muy intensas, ayer en Andalucía, hoy en Castellón. Vamos a seguir así gran parte de la semana".

Aemet ha trasladado este mensaje a través de su cuenta de Twitter para pedir precaución: "No solo es que llueve sobre mojado, sino que muchos recursos están centrados en la emergencia de Valencia. Actuar con sentido común y siguiendo indicaciones de '112', Delegación de Gobierno y Bomberos".

Y ha pedido a la población que se mantenga informada: "No te confíes. No tengas sensación de falsa seguridad en zonas del litoral donde no llueve".

A este respecto, ha matizado que muchas víctimas de la provincia de Valencia se han producido en zonas donde no llovía arrastrados por la riada. "La crecida de un barranco se produce muy rápida", ha apostillado.