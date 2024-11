Tebas pide paciencia con Mbappé y duda de que el Mundial de Clubes vaya a celebrarse

París, 29 oct (EFE).- El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, pidió este martes paciencia con el principal reclamo del campeonato, el madridista Kylian Mbappé, y puso en duda que el Mundial de Clubes de la FIFA se celebre finalmente.

"Los impactos de su llegada no se calculan en solo tres meses. Mbappé no se ha olvidado de jugar al fútbol. Dará tardes y noches de felicidad a todos los madridistas y al fútbol español. Ha sido un crack y lo sigue siendo. En España somos normalmente muy impacientes", declaró a 'L'Équipe'.

En la misma entrevista en la que criticó al Real Madrid por no asistir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro del lunes al enterarse de que Vinícius no era el ganador -lo fue el medio español Rodri-, Tebas dijo "no estar seguro" de la celebración del Mundial de Clubes entre junio y julio de 2025 por cuestiones económicas.

"Ese tema de dar a los clubes lo prometido parece que aún no está resuelto. Si la FIFA logra dar a los grandes clubes europeos que participen los 40 o 50 millones de los que se habla deberá explicar cómo lo ha hecho. Cuando (la FIFA) sepa que no logra el dinero que esperaba, que todo el mundo se opone a esa competición, la FIFA debería tirar la toalla", aseveró.

Para el presidente de LaLiga, el organismo presidido por Gianni Infantino "usa mal los medios que están a su alcance" y no actúa por "el bien del fútbol en general".

LaLiga que preside Tebas, junto a Ligas Europeas y el sindicato FIFPRO, presentó hace 10 días una denuncia contra la FIFA ante las autoridades europeas por la saturación de partidos en el nuevo calendario, con la inclusión del nuevo Mundial de Clubes.

"Pone en peligro la salud física y mental de sus participantes. Y afecta el valor de las competiciones nacionales, lo que golpea a todos los jugadores", abundó.

Tebas criticó que la Asociación de Clubes Europeos (ECA) presidida por el dirigente del PSG Nasser Al-Khelaifi apoye ese torneo y se mostró inquieto por que el proyecto de la Superliga promovido por Florentino Pérez pueda salir adelante.

"En el punto que está Florentino, siempre me da miedo... Es algo a lo que dedico tiempo y me preocupa", observó.

El presidente de LaLiga también fue cuestionado por los insultos y gestos racistas sucedidos el sábado pasado durante el clásico Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu centrados en los jugadores del Barcelona Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati.

"Le dedicamos mucho tiempo. Son una o dos personas las que gritan, antes eran 100. Los detectamos y los denunciamos. Las personas son cada vez más conscientes de que hay que denunciar los gritos (racistas). Me gustaría mucho que todas las competiciones hiciesen tanto como hemos hecho nosotros", se defendió. EFE