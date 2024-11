Liga F, FUTPRO, CCOO y Futbolistas ON firman el nuevo Convenio Colectivo de la Primera División femenina

Liga F y los sindicatos FUTPRO, Futbolistas ON y Comisiones Obreras (CC.OO.) han suscrito este martes el acuerdo para el segundo Convenio Colectivo de la Primera División de Fútbol Femenino, mientras que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) no lo han firmado "por no representar una mejora cualitativa sobre el anterior convenio en vigor".

"Tras haber alcanzado el pasado mes de septiembre de 2023 acuerdos muy importantes relativos a las mejoras salariales que motivaron la desconvocatoria de huelga, las partes integrantes de la mesa negociadora han seguido negociando los términos que debía contener el nuevo marco regulador, exponiendo a lo largo de múltiples reuniones sus puntos de vista y debatiendo numerosas cuestiones de interés", indicó Liga F en un comunicado de prensa.

"Durante este proceso se fueron alcanzando acuerdos que permitieron ir desbloqueando cuestiones encalladas y avanzar hacia la consecución del acuerdo final. Durante la reunión mantenida el pasado martes 22 de octubre, los sindicatos informaron que habían sometido a votación el texto acordado entre las futbolistas con un resultado a favor del 97%, por lo que los acuerdos alcanzados cuentan con el amplísimo respaldo de las futbolistas", dijo la nota del organismo que preside Beatriz Álvarez.

Así, ella destacó que la firma "supone un acto de responsabilidad" y que "responde al indudable compromiso de los Clubes en el desarrollo del fútbol profesional femenino y la mejora de las condiciones de las futbolistas, quienes me han venido manifestando durante mis visitas a los vestuarios su deseo de que las partes alcanzáramos un acuerdo".

"El nuevo Convenio supone un evidente paso adelante e incluye mejoras sustanciales para el marco que regulará las relaciones entre Clubes y Futbolistas, regulando aspectos importantes relativos a la maternidad y conciliación, salud mental, permisos, becas de estudio y emprendimiento. Este Convenio refuerza, además, el liderazgo del fútbol profesional femenino como locomotora del deporte femenino en España y marca el camino para otras competiciones femeninas", añadió Álvarez.

Por el contrario, Liga F lamentó "profundamente la falta de integridad, rigor y respeto hacia el proceso de negociación demostrado por UGT, quien a pesar de haber manifestado su conformidad con el actual redactado ha incumplido su compromiso en el día de hoy".

La nota también criticó a AFE, "cuya dejadez y falta de interés demostrada durante toda la negociación evidencia su posición con respecto al fútbol femenino, habiendo sido tónica habitual la no asistencia presencial de sus representantes a la mayoría de reuniones, así como su nula participación en los debates y acuerdos".

En otro comunicado de prensa, AFE y UGT señalaron haber adoptado su decisión "por no representar una mejora cualitativa sobre el anterior convenio en vigor hasta la fecha". "Siendo conscientes de las dificultades que entraña alcanzar en un segundo convenio la igualdad en derechos con el resto de convenios de los futbolistas, sí consideramos que los acuerdos que deberían haberse establecido en esta nueva negociación hubieran tenido que ser más ambiciosos, puesto que en otras instancias sí se han logrado", agregó su nota.

"Hay cuestiones que para estas partes sí son sustanciales y que no estando recogidos en el acuerdo significan seguir manteniendo la brecha con respecto a los derechos en los convenios del fútbol masculino, como son el ámbito personal, calendario, Fondo de Garantía, premio de antigüedad, Lista de Compensación...", enumeró la nota de AFE y UGT.

Por último, desde su comunicado ambas entidades insistieron "en el compromiso de ambos sindicatos para la mejora de todas las futbolistas con el objetivo de romper con las brechas que todavía existen en el deporte".

SE REFORMULA EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y REINVERSIÓN EN CANTERA

Igualmente, FUTPRO sacó otra nota de prensa al respecto de todo lo acordado. "Incluye importantes progresos en cuestiones de salud mental, maternidad y derechos laborales", empezó su comunicado antes de detallar la reformulación del sistema de compensación y reinversión en la cantera y el descanso semanal, así como las medidas de protección para embarazadas y para víctimas de violencia de género.

Se establece la retribución mínima garantizada y, por primera vez, se ofrecerán becas tanto para estudios como para quienes deseen emprender tras su carrera. También habrá una nueva indemnización por incapacidad permanente absoluta (150.000 euros) y un aumento de las indemnizaciones por muerte (100.000 euros) e incapacidad permanente (90.000 euros), junto a un nuevo plus de antigüedad.

"Lamentamos profundamente que AFE y UGT se hayan desmarcado de este trabajo colaborativo --UGT lo ha hecho en esta última reunión de manera inesperada-- adoptando una postura que contradice lo consensuado en todas las reuniones mantenidas durante los dos años que ha durado esta negociación, en las cuales siempre se mostraron conformes y nunca manifestaron su disconformidad con las propuestas mayoritarias, fruto del consenso; y sobre todo, después de haber realizado la consulta a las jugadoras, cuyo resultado fue que el 97% respaldaron el texto propuesto", explicó FUTPRO en su texto de prensa.

"Que se adopten acciones unilaterales como ésta no solo no beneficia a las futbolistas, sino que genera confusión y malestar, demorando decisiones que son fundamentales para el bienestar de las jugadoras. Es crucial que sigamos trabajando juntos para alcanzar los objetivos que realmente importan y no para intereses particulares", subrayó la nota.

"Se trata de un paso importante hacia la mejora de los derechos y condiciones laborales de nuestras futbolistas y reafirma el compromiso de los aquí firmantes para seguir avanzando. Continuaremos trabajando para garantizar que se respeten y amplíen estos derechos en el futuro", concluyó la nota de FUTPRO.