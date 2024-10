Laura Matamoros, muy clara ante los rumores de relación de su ex Antonio Revilla e Hiba Abouk

Desde que ellos mismos confirmaron su relación sentimental el pasado verano a través de sus redes sociales, Laura Matamoros y Antonio Revilla parecían la viva imagen del amor y la complicidad. Sin embargo, tras tres meses de relación y sin que hayan trascendido los motivos de su ruptura, la pareja ponía fin a su noviazgo a principios de octubre, días antes de que la influencer viajase a República Dominicana para celebrar el 30º cumpleaños de María Pombo.

Y el empresario no ha perdido el tiempo, ya que según han revelado en 'Ni que fuéramos... Shhh' se estaría viendo con Hiba Abouk -soltera tras dar carpetazo a su especial amistad con Álvaro Muñoz Escassi- con la que estaría viviendo un incipiente romance del que por el momento ninguno de los dos han dicho nada ni dejado ninguna pista en sus perfiles de Instagram.

Ahora es Laura la que ha reaparecido en la gala de los premios 'Women of the Year' de la revista 'Harper's Bazaar' y ha roto su silencio, pronunciándose prudente pero muy directa sobre los rumores de idilio entre su ex y la protagonista de 'El Príncipe'. "No me escapo, yo estoy aquí dando la cara, claro que sí" ha asegurado en forma de declaración de intenciones.

"No sé si será verdad o no, solo espero por parte de cada uno, si es así, que estén bien y más no puedo decir, yo no me puedo meter tampoco en... no voy a hablar de alguien que no sea yo y sobre todo, lo más importante es que yo tengo mi jardín con mis propias plantitas que regar, el resto que riegue lo suyo" ha sentenciado, dejando en el aire a qué se refiere con esa indirecta tan directa: "Yo no tengo en absoluto nada que contar, pero cada uno tiene su vida y que lo cuente quien tenga que contarlo, yo no soy quién para contar nada de la persona de enfrente. Como ya he dicho, mi jardín con mis plantitas, yo riego mis plantitas y el resto que riegue las suyas" ha reiterado con ironía.

Como reconoce, lanzando un dardo a Antonio, "cada uno tiene sus tiempos para tomarse lo que es una ruptura y superarlo, digamos. Yo me tomo mi tiempo, yo estoy tranquila y el resto tiene otro proceso, pues ya está, no puedo meterme en ello".

"Qué te voy a decir, que mi planta está muy negra y está muy bien, me voy que me esperan, gracias" ha zanjado cuando le hemos preguntado los motivos de su ruptura y si es cierto como se especula que habría terceras personas o mala conducta en la convivencia con el empresario, dejando en el aire por qué puso punto y final a su historia de amor con Revilla.