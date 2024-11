Guardiola, "orgulloso" por Rodri, no entra a valorar el plantón del Real Madrid

Londres, 29 oct (EFE).- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó este martes que está "muy orgulloso" del centrocampista madrileño Rodrigo Hernández, por haber ganado el Balón de Oro 2024 pero no entró a valorar el plantón del Real Madrid en la gala de entrega de premios celebrada anoche en París.

En una rueda de prensa, el técnico del campeón de la Premier felicitó a su jugador, el segundo hombre nacido en España que obtiene ese galardón, 64 años después de Luis Suárez.

"Lo primero, por supuesto, felicitaciones a él y a toda su familia y amigos. Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, todo el mundo en el City y nuestros aficionados. Estamos muy orgullosos de él. Es la primera vez", comentó.

También admitió que en la plantilla están "encantados de ser parte de ello y compartirlo con él" y señaló que "ojalá le pueda dar energía para recuperarse bien (de una lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco contraída en la quinta jornada de la Liga inglesa en un encuentro con el Arsenal) para que la próxima temporada vuelva a estar con nosotros".

Guardiola no quiso, en cambio, entrar a valorar el comentado plantón del Real Madrid en la gala de entrega de premios en Francia: "Nada que decir. Si quieren venir, bien, que no quieren venir, también bien. No estamos aquí para juzgar. Los otros clubes deben decidir qué hacer", señaló.

Sobre el nuevo Balón de Oro, el técnico del City elogió el discurso que pronunció anoche Rodri, que acudió a la gala sin saber que era el ganador, y en el que habló, entre otras cosas, de su familia y del fútbol español.

"Rodri dio un discurso increíble, habló de la familia y del City pero especialmente del fútbol español en la última década. Y estoy de acuerdo con él", dijo el extécnico del Barcelona.

Subrayó que "hay jugadores increíbles y entrenadores, ganando el Mundial y la Eurocopa. Nunca había ganado esto antes y Rodri está orgulloso y orgulloso del fútbol español".

Guardiola agregó además que en la plantilla son conscientes de que a causa de la lesión que sufre Rodri, en el City no van a poder "jugar con el mejor futbolista del mundo". EFE.