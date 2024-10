Bezos dice que 'The Washington Post' no respaldará a ningún candidato presidencial por "principios"

El propietario del periódico estadounidense 'The Washington Post', Jeff Bezos, ha justificado su decisión de que el diario no respalde a ninguno de los candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales, ni tampoco a aspirantes futuros, en una maniobra que ha considerado de "principios".

"Los apoyos presidenciales no hacen nada para inclinar la balanza de una elección. Ningún votante indeciso en Pensilvania va a decir: Me decanto por el respaldado por el periódico A. Ninguno. Lo que los apoyos presidenciales hacen en realidad es crear una percepción de parcialidad. Una percepción de no independencia. Ponerles fin es una decisión de principios, y es la correcta", ha sostenido.

Bezos ha manifestado que los periódicos deben ser precisos porque "la mayoría de la gente cree que los medios de comunicación son parciales", haciéndose eco de encuestas recientes sobre confianza y reputación de medios y política en Estados Unidos. "Nuestra profesión es ahora la menos confiables de todas. Algo que estamos haciendo claramente no está funcionando", ha declarado.

El fundador de Amazon ha asegurado que "sería fácil culpar a otros" por la "larga y continua caída de la credibilidad" de los medios, pero ha considerado que "una mentalidad de víctima no ayudará". "Quejarse no es una estrategia. Debemos trabajar más duro para controlar lo que podemos controlar para aumentar nuestra credibilidad", ha expresado.

Asimismo, ha afirmado que, "por sí solo, negarse a respaldar a candidatos presidenciales no es suficiente para hacernos ascender mucho en la escala de confianza, pero es un paso significativo en la dirección correcta". "Ojalá hubiéramos hecho el cambio antes, en un momento más alejado de las elecciones y de las emociones que las rodearon. Eso fue una planificación inadecuada y no una estrategia intencional", ha agregado.

Por otro lado, ha "querido aclarar" que los candidatos no han sido consultados o informados "a ningún nivel" sobre esta decisión, aseverando que "se tomó de forma completamente interna". En este sentido, ha lamentado que el director ejecutivo de una de sus empresas, Dave Limp de Blue Origin, se reunió con el expresidente Donald Trump el día que se anunció la decisión: "Suspiré cuando me enteré, porque sabía que eso daría argumentos a quienes quisieran presentar esto como algo que no fuera una decisión basada en principios. Pero el hecho es que yo no sabía nada de la reunión de antemano".

La población estadounidense está llamada a las urnas el martes 5 de noviembre para unas elecciones presidenciales que enfrentan a la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, con el expresidente Donald Trump, que de la mano del Partido Republicano busca un segundo mandato no consecutivo. A una semana de la cita electoral, las encuestas hablan de un empate técnico entre ambos candidatos.