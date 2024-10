Un cortometraje protagonizado por Federer, premiado en un festival de cine en Portugal

Lousã (Portugal), 28 oct (EFE).- Un cortometraje sobre el turismo en Suiza, protagonizado por el extenista Roger Federer y el afamado cómico sudafricano Trevor Noah, se ha proclamado vencedor del Festival Internacional de Cine de Turismo "ART & TUR", celebrado en Portugal.

Federer protagoniza un viaje en tren por Suiza junto con Trevor Noah en el que pone de manifiesto sus buenas dotes como actor.

En la décimo séptima edición de este festival celebrada este fin de semana en Lousã, en la región Centro de Portugal, el filme suizo titulado "Gran Tour en Tren por Suiza. El viaje de su vida” resultó ganador entre las 303 producciones de 43 países seleccionadas por el jurado.

El vencedor de la categoría Cultura y Patrimonio fue el cortometrae “The Secret of Who You Are”, que pone en valor el Valle Rupestre luso del Côa que, junto con Siega Verde (Salamanca, España), forman un conjunto de grabados rupestres únicos en el mundo y catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El segundo clasificado en esta sección fue el filme titulado "Mantón de manila", que promociona como destino turístico la frontera hispanolusa que forman Alcoutim (Portugal) y Sanlúcar de Guadiana (Huelva, España), al sur de la península Ibérica.

También fue premiada la producción luso-colombiana que filmaron alumnos de universidades de Portugal y Colombia titulada "Alma E-Xisto", que versa sobre las denominadas "Aldeias de Xisto", un conjunto de pueblos del interior de Portugal cuyas construcciones arquitectónicas tienen como denominador común la piedra de pizarra.

En la categoría de Portugal, el filme ganador fue “Caldas da Rainha Magnifica”, que versa sobre la ciudad turística lusa de Caldas da Rainha.

