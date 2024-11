Rosario Flores muestra su apoyo a Amaia Montero: "Todos estamos contigo"

Rosario Flores acudía este viernes, 25 de octubre, al Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para recibir el Premio Radiolé a toda su trayectoria y nos regalaba varios momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria.

La artista se subió al escenario e interpretó su famoso tema 'Cómo quieres que te quiera' y también derrochó complicidad con su amiga Marina Carmona, con la que se fundió en un emotivo abrazo demostrando su gran unión.

Allí, fue preguntada por la nueva relación sentimental de Alejandro Sanz con la actriz, Candela Márquez y confesó que "con Alejandro tengo una sorpresa que daros, así que no puedo decir mucho más, pero hay cosas muy bonitas que he hecho con él, que ya era hora, porque Alejandro y yo nos queremos mucho y nunca habíamos cantado juntos, así que vienen cosas muy bonitas".

Sin embargo, poco desvelaba de esta nueva historia de amor de la que no se ha dejado de hablar en toda la semana... pero sí explicaba que "A Alejandro le quiero y le deseo lo mejor, es un pedazo de artista".

También se le preguntó por Amaia Montero, de la que se deshizo en halagos: "El compañerismo siempre está muy bien y a una compañera como Amaia siempre hay que echarle una manita".

Además, desveló que "Karol G me ha parecido muy generosa y no sé si se conocían o no, pero su gesto me ha parecido maravilloso", explicaba después de ver la reaparición juntas. "Todos estamos con Amaia, por supuesto que sí", concluía la artista.