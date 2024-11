Jameneí baja de tono y concede a las autoridades la decisión de responder a Israel

Teherán, 27 oct (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, alertó este domingo a las autoridades del país que sería un error restar importancia al reciente ataque de Israel, y les concedió la responsabilidad de determinar la manera de responder al Estado judío, sin prometer venganza por la muerte de los cuatro soldados iraníes.

“Las autoridades deben decidir la manera de demostrar la fuerza y la voluntad de la nación iraní al régimen sionista (Israel) y se debe hacer lo mejor para esta nación y el país”, aseveró Jameneí en un encuentro con los familiares de los cuatro militares fallecidos en los ataques israelíes del sábado, según informó la agencia IRNA.

En un tono más moderado en comparación con sus discursos pronunciados en los últimos meses contra Israel, Jameneí dijo que Tel Aviv cometió un error de cálculo al atacar los objetivos militares en Irán.

“Ellos (los israelíes) están cometiendo un error de cálculo respecto a Irán. Ellos no conocen a Irán y a los jóvenes iraníes. No conocen a la nación de Irán. Aún no han podido comprender correctamente el poder, la capacidad, la iniciativa y la determinación del pueblo de Irán. Debemos de hacerles comprender eso”, indicó.

Aun así, la máxima autoridad política y religiosa de Irán, pidió a los funcionarios del país no cometer el error de minimizar la acción israelí, que, a su vez, dijo que lo está agrandando.

“Lo están magnificando, lo cual es un error, pero tengan en cuenta que minimizarlo también es un error”, enfatizó.

Las Fuerzas Armadas de Irán restaron importancia ayer a la ofensiva de Tel Aviv, indicando que las defensas aéreas iraníes actuaron de manera adecuada y que los misiles israelíes solo provocaron “daños limitados y de bajo impacto” en algunos radares.

Sin embargo, el mismo Ejército iraní había conformado poco antes la muerte de cuatro soldados en los ataques de Israel contra los sistemas de defensa aérea y radares del Irán de las provincias de Ilam, Juzestán y Teherán.

Israel, a su vez, calificó de “precisos” sus bombardeos que respondían al lanzamiento de 180 misiles por el país persa contra el territorio israelí el 1 de octubre, unas operaciones denominadas 'promesa verdadera 2'.

Así, Teherán respondió al asesinato del líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, en Beirut, y del líder de la milicia palestina Hamás, Ismael Haniyeh, en la capital iraní en julio, ambas facciones respaldadas por Irán.

Repuesta a la represalia

El intercambio de fuego podría continuar, ya que las autoridades iraníes aseguran reservarse el derecho al contraataque, basándose en el derecho inherente a la legítima defensa, que se refleja en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

“Los enemigos de Irán deben saber que este valiente pueblo defiende sin miedo su tierra y responderá a cualquier estupidez con tacto e inteligencia”, advirtió el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en X, sin mencionar a Israel.

Palabras similares a las del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y del presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, que también defendieron el derecho de su país a la represalia.

“Responderemos definitivamente a la agresión israelí como corresponda. Irán se reserva el derecho a la legítima defensa”, afirmó Qalibaf.

Postura que se refleja también en los murales del centro de Teherán.

En el muro de la plaza Palestina pintado de rojo se lee: “Otra tormenta está en camino”, mientras en la plaza de Valiasr se define a Israel y Estados Unidos como “belicistas”, y a Irán como “experto en guerra”.

Complicidad de EE.UU.

Irán acusó este domingo a Estados Unidos de ser cómplice de Israel en el ataque a las bases militares del país.

“Los estadounidenses proporcionaron un corredor a la fuerza aérea israelí, y el equipo de defensa que les enviaron con anticipación se considera una especie de participación en las operaciones recientes”, denunció este domingo el jefe de la diplomacia iraní.

Según el Ejército iraní, cazas israelíes utilizaron el espacio aéreo al servicio de EE.UU. en Irak para lanzar ataques con misiles aire-tierra de largo alcance contra Irán.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses han asegurado que Washington no estuvo involucrado directamente en el ataque y que ha realizado intensos esfuerzos diplomáticos para que la respuesta de Israel fuera proporcional y evitara objetivos nucleares o petroleros.

Ahora, se han puesto en marcha los esfuerzos diplomáticos para convencer en esta ocasión a Irán a que actué con moderación y no contraataque a Israel, y evitar así una escalada regional. EFE

(Vídeo) (Foto)