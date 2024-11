'Checo' Pérez califica al GP de México 2024 como el peor de su carrera

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Red Bull, calificó este domingo al Gran Premio de México 2024, como el peor que ha corrido como profesional en su casa.

“Ha sido un fin de semana complicado. Mi peor Gran Premio de México porque el año pasado choqué yendo primero, llegando a la primera curva como primero. Siempre lo he dicho, mi sueño es ganar en México y lo volveré a intentar el próximo año”, explicó tras quedar decimoséptimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pérez, de 34 años, compite en su Gran Premio local desde 2015 y en nueve citas ha conseguido como mejor resultado terceros lugares en 2021 y 2022, con Red Bull.

El año pasado tuvo una de sus peores actuaciones, al chocar en la primera cuerva y abandonar el autódromo, en el que se esperaba coleccionara otro podio en su país.

“Hoy hice una gran arrancada, llegamos al décimo lugar (largó decimoctavo), aún con la penalización de haberme parado mal en la arrancada. Veníamos bien y teníamos todo para salir adelante, pero vino el incidente con Liam Lawson y nos perjudicó bastante”, añadió Pérez.

A pesar de su buen inicio, el impacto con el neozelandés Lawson, de RB, condicionó la participación del México, que fue el último en la pista entre los 17 conductores que se mantuvieron hasta el final de la carrera.

"Lo de Lawson fue innecesario, estaba fuera de la pista, había hecho la maniobra en la curva cuatro y en la curva cinco se queda y cruza la curva por fuera y llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera, la suya, pero bueno, también hizo lo mismo con Fernando (Alonso) la carrera pasada, con Franco (Colapinto) hoy al final”.

Lawson forma parte del equipo RB, hermano de Red Bull, y es uno que pretende quitarle el asiento a Pérez, que tiene contrato hasta 2025, en el equipo grande del toro rojo.

“Lawson es un chavo que no entiende, que está llegando a la Fórmula Uno, quizá trae demasiada presión, demasiadas ganas de traer protagonismo. Creo que Fernando (Alonso) intentó hablar con él también la semana pasada en Austin, hizo lo mismo con Franco y si no aprende y no abre la cabeza, seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizá le cuesten el contrato para el próximo año”, sentenció Pérez. EFE

(fotos)