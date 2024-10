CEU lanza una guía para familias ante la realidad de la pornografía: Evitar enfados, escuchar y no juzgar al adolescente

El Área educativa de Colegios CEU, en colaboración con el psicólogo y sexólogo experto en pornografía y dedicado desde hace varios años a la formación de adolescentes sobre esta temática, Alejandro Villena Moya, ha publicado una 'Guía para familias ante la realidad de la pornografía'.

Se trata de un protocolo de intervención en consumo problemático de pornografía en adolescentes, cuyo objetivo es conocer la compleja problemática de la pornografía, para poder acompañar y cuidar al menor desde una mirada profesional.

El documento ofrece algunos consejos para abordar una conversación sobre pornografía con adolescentes, destacando la importancia de pararse para la conversación, intentando ponerse en su lugar. "Puede ayudar pensar en cómo te gustaría que abordaran el tema contigo", señala.

La guía incide en la importancia de no perder de vista lo importante, la persona: "El problema no es el adolescente, es la pornografía, por lo que se deben controlar reacciones automáticas de sorpresa, asco o enfado".

Antes de responder, añade, es necesario escuchar y preguntar, para lograr encontrar el origen de la situación. Puede ayudar saber dónde ha aprendido o ha sacado esas ideas.

"No juzgar a la persona, sí a la situación: el tono de la conversación no puede ser recriminatorio. En este caso el adolescente puede sentirse juzgado o etiquetado ante una situación en la que no se siente a gusto, a la vez que inseguro", concluye el documento.

En caso de un consumo accidental o esporádico de pornografía, la guía recomienda no sobreactuar; explicar lo que es la pornografía y advertir de posibles riesgos; desarrollar un plan familiar para la prevención; y verlo como una oportunidad educativa.

Sin embargo, ante un consumo habitual insta a acompañar al adolescente con empatía y sin juzgarle personalmente; valorar motivaciones de consumo y ofrecer alternativas; evaluar el consumo con un profesional para determinar el impacto; y ofrecer un pensamiento crítico para distinguir la pornografía de la sexualidad. En el caso de un consumo problemático, la guía aconseja acudir a un especialista.

En este contexto, los colegios CEU imparten en todas las etapas educativas un programa de educación afectiva y sexual, lo cual permite "generar una cultura saludable sobre afectividad y sexualidad en un espacio educativo y abre caminos para tener un verdadero diálogo con los alumnos y con las familias".

Este programa aborda, entre otros temas, el consumo de la pornografía para poder prevenir, cuidar y detectar aquellas situaciones de consumo de riesgo o de consumo problemático y actuar en aquellos casos donde sea necesario, siguiendo el protocolo que establece la guía.