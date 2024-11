Susanna Griso, madre adoptiva, implacable con Isabel Pantoja: "Para mí mis tres hijos son iguales"

Haciendo un hueco en su apretada agenda, Susanna Griso no se ha perdido el estreno de la experiencia inmersiva 'Tomorroland' este jueves en Madrid. Y como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que ella es madre adoptiva -de una niña de 11 años llamada Dorcette que se ha convertido desde su llegada a la familia en 2018 en la verdadera reina de la casa- se ha pronunciado sobre el desgarrador relato de Isa Pantoja de cómo fue su triste infancia en Cantora por los desprecios de la familia Pantoja por no llevar la misma sangre que ellos.

"A mí me da mucha pena, porque una niña adoptada que ya tiene, digamos, de partida una vulnerabilidad porque ha sufrido un abandono, si a eso le sumas la historia que ella cuenta, que no tengo por qué discutírsela, pero entiendo que quienes la han tratado o me han dicho que es algo que ella lleva muy dentro y que le duele desde hace muchos años, parece desgarrador" confiesa.

Una de las cosas que más le duelen a Isa, como ha reconocido, es que ha perdido a una madre por segunda vez, y se ha sentido "abandonada como un perro" por Isabel Pantoja. Algo que Susanna considera "tremendo". "Es dolorosísimo, un segundo trauma". "Y también sobre todo las diferencias entre hermanos, que es algo que yo no puedo concebir. Yo que tengo dos hijos biológicos -Jan (22) y Mireia (18)- y una niña adoptada -Dorcette- para mí mis tres hijos son iguales, jamás nadie ha hecho una diferencia, las cosas que cuentan son tan tremendas que de verdad que me cuesta encajarlas y pensar que alguien es capaz de hacerle eso a una niña" sentencia, implacable con la tonadillera.

Sin embargo, la presentadora de 'Espejo Público' admite que "no me atrevo a tanto" cuando le preguntamos si le mandaría un mensaje a la viuda de Paquirri: "Bastante dolor debe tener sabiendo lo que está contando su hija" asegura.