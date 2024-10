Diosdado Cabello llama "asalariado de los gringos" a Borrell tras declarar sobre Venezuela

Caracas, 23 oct (EFE).- El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó este miércoles "asalariado de los gringos" al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, luego de que este reiterara que la UE no reconocerá la controvertida reelección de Nicolás Maduro "si no hay verificación de los resultados" de los comicios del pasado 28 de julio.

"¿Qué nos interesa a nosotros que Europa nos dé reconocimiento? ¿A los venezolanos nos importa que la Unión Europea reconozca o no reconozca? ¿Qué es la Unión Europea para venir a opinar sobre los asuntos internos de Venezuela? ¿Quién es Borrell? Un asalariado de los gringos", dijo el considerado número dos del chavismo en su programa 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal VTV.

En ese sentido, Cabello expresó que la UE no ha entendido que los venezolanos son "libres y soberanos" y no van "detrás de lo que diga el imperialismo", en referencia a Estados Unidos.

El pasado 17 de octubre, Borrell advirtió que Maduro no será reconocido como "presidente electo democráticamente si no hay verificación de los resultados, y por el momento no la hay".

En respuesta, Cabello dijo este miércoles: "Agarra tu reconocimiento, lo agarras y lo enrollas, no lo dobles porque te va a hacer daño, tú lo enrollas para que todo sea más fácil para ti, y lo guardas en tu bolsillo".

El jefe de la diplomacia europea expresó también que la UE tiene que estar dispuesta a utilizar todas sus herramientas, capacidad diplomática y medidas para "apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha democrática".

"En Venezuela, la represión continúa. Los líderes de la oposición tuvieron que exiliarse o esconderse. Y 2.000 personas han estado en prisión. El acoso contra la oposición continúa", dijo entonces Borrell.

El país caribeño vive una crisis política luego de los pasados comicios, cuyo resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorga la reelección a Maduro, es considerado fraudulento por la oposición mayoritaria, que asegura contar con el 83,5 % de las "actas" de votación como prueba de la "victoria" de su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre. EFE

