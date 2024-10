Checo Pérez confía en revertir la mala racha en la altitud, donde "todo puede suceder"

México, 23 oct (EFE).- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, octavo en la clasificación de pilotos de la Fórmula Uno, afirmó este miércoles que el Gran Premio de México que se correrá el domingo es una carrera diferente porque se disputa a 2.240 metros sobre el nivel del mar y en esas condiciones " todo puede suceder".

Incluso, dar comienzo al fin de su mala racha en la temporada. "Puede ser un Gran Premio muy diferente a lo que ha sido toda la temporada", declaró el piloto, de 34 años.

"Aquí todo puede suceder. La altitud juega un papel importante", dijo a periodistas el piloto de la escudería Red Bull.

"La entrega de los mexicanos es increíble, muchos pilotos ya conocen otros lugares de México, a veces les organizo vacaciones para que conozcan mi país", agregó.

Dijo que ningún piloto recibe tanto apoyo de su gente a lo largo de la temporada como él en el Gran Premio de México que, según dijo, sus rivales disfrutan mucho por la calidez de los aficionados.

Pérez presentó hoy el casco con el que competirá el domingo, que tendrá un máscara de lucha libre en homenaje a una de las principales atracciones mexicanas, y dijo estar mentalizado para emprender la remontada en la clasificación a partir de la próxima carrera.

"Ha sido un año difícil que arrancó bien con cuatro podios, pero después todo empezó a ir mal. Llegaron los fines de semana y cada vez hubo un problema diferente, pero confiamos en resolver los problemas y empezar a ser competitivos", dijo.

El mexicano y el neerlandés Max Verstappen, campeón mundial y líder de la clasificación, buscan cerrar de la mejor manera las cinco carreras restantes para asegurar un nuevo título de su compañero y el de constructores en cuya pugna Red Bull ocupa el segundo puesto con 504 puntos, 40 menos que Mc Laren y 6 por encima de Ferrari.

"Tengo confianza en que las cosas saldrán mejor a partir del domingo. Todo está abierto y podemos luchar por el campeonato de equipos", observó.

Hace un año, 'Checo' sufrió un accidente en el comienzo del Gran Premio de México, que debió abandonar. Hoy explicó que entonces salió a arriesgar en busca de la victoria porque los podios ya le sabían a poco en su país.

"Hay una foto en la que entro primero a la curva, de haber salido todo bien, hubiera quedado en buena posición para tratar de ganar. Mi carrera ha sido mejor que en mis mejores sueños, agradezco los triunfos y las derrotas y lo único que podría superarla es triunfar en México, lo cual intentaré", señaló.

El del Guadalajara ha terminado 39 veces entre los tres primeros en la Fórmula Uno, con seis victorias. Este año ha rendido menos por dificultades de su coche, pero negó estar pensar en la retirada.

"Estoy en el mejor equipo del mundo que me acaba de renovar por dos años, y no me voy a ir", puntualizó. EFE

(fotos)