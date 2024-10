Springsteen actuará antes del primer mitin conjunto de Harris y Obama en Georgia

Washington, 22 oct (EFE).- Bruce Springsteen actuará este jueves antes del primer mitin conjunto de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y el expresidente Barack Obama (2009-2017) en el estado clave de Georgia, dando inicio a una serie de conciertos por los demócrata en estados clave.

La gira de la estrella del rock, bautizada como 'When We Vote We Win' (Cuando votamos, ganamos), busca movilizar a los demócratas de cara a las elecciones del 5 de noviembre, en las que está especialmente reñida la carrera entre Harris y el expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021).

Tras el concierto en Atlanta (Georgia) el jueves, Springsteen actuará el lunes en Filadelfia junto a Obama, explicó a la prensa un alto cargo de campaña que pidió mantener el anonimato.

Después, el artista tiene previsto recorrer los otros seis estados pendulares de estas elecciones: Pensilvania, Carolina del Norte, Míchigan, Wisconsin, Arizona y Nevada.

Springsteen, quien ha sido muy crítico con Trump y ha apoyado a diversos aspirantes demócratas en el pasado, anunció su respaldo a Harris en octubre mediante un vídeo en redes sociales.

En ese vídeo, elogió a la candidata demócrata por intentar unir a Estados Unidos y aseguró que Trump es el candidato "más peligroso" que ha visto en su vida. EFE