Simeone: "Julián empezó a mostrar todo lo diferencial que tiene"

Madrid, 22 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, devolverá este miércoles a la titularidad a Julián Alvarez, del que insistió que está "cada vez mejor" y "empezó a mostrar todo lo diferencial que tiene", en la víspera del partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones contra el Lille, un adversario "valiente" y de "fútbol vistoso".

"Julián está cada vez mejor, está encontrándose mejor en la ciudad, con sus compañeros, con el equipo, con el grupo y empezó a mostrar todo lo diferencial que tiene. Es un tipo de futbolista que no tengo ninguna duda de que hará cosas diferentes en el lugar que juegue", destacó en la rueda de prensa de este martes, antes de recibir al conjunto francés, con el atacante argentino, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth en el frente ofensivo.

Griezmann ha rebajado su carga de partidos con la renuncia a la selección francesa. "En principio, creo que Antoine le ha regalado a Francia, a su selección, todo su talento, todo su juego, toda su jerarquía, ha ganado títulos, ha logrado generar dentro del equipo un estilo de juego que ha progresado con sus compañeros y con el entrenador y siempre ha sido en su selección diferencial, hasta que se ha retirado de ella", declaró.

"Con nosotros ha ocurrido lo mismo. Siempre es un jugador importantísimo para nosotros. Ahora no va a tener esos partidos que siempre se suman a una carga importante que ya lleva de juego y esperemos que podamos nosotros, desde el lado que nos toca, seguir disfrutando de todo el potencial que tiene", destacó el técnico.

Enfrente estará el Lille. "Es un equipo que juega muy bien. Ya los resultados hablan de la calidad que tienen. Le ha ganado al Madrid hace poco, en LaLiga viene compitiendo muy bien, en la Champions han perdido en Lisboa (con el Sporting, por 2-0, en la primera cita), pero tiene un buen equipo, con gente que, desde las características de su entrenador, proponen un fútbol vistoso, valiente y con muy buen juego asociativo desde zonas bajas", dijo.

El técnico tiene presente que, "cuando no juegas bien y cometes errores en el trabajo colectivo, el equipo sufre", en referencia al último compromiso en la Liga de Campeones, con el 4-0 ante el Benfica en Lisboa, que pone al conjunto rojiblanco en una situación de presión, con tres puntos de seis posibles con dos jornadas ya disputadas.

El entrenador, por otro lado, superó los mil puntos en LaLiga EA Sports con la victoria del pasado domingo contra el Leganés. "Siempre estuve convencido y seguro de lo que estuve haciendo. He tenido la grandísima fortuna como entrenador de estar acompañado por mucha gente en el cuerpo técnico que hoy no está y que me ayudó muchísimo y con un montón de jugadores que pasaron estos 12 años, que se entregaron en todo lo que propusimos. A partir de eso, me siento un afortunado", valoró.

id/jpd