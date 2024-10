El tenista español Alejandro Davidovich se despide en su estreno en el torneo de Viena ante el italiano Cobolli

El tenista español Alejandro Davidovich no pudo conseguir este lunes superar su estreno en el torneo de Viena, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura cubierta, al caer ante el italiano Flavio Cobolli en dos sets por 7-6(1), 6-3.

El jugador malagueño no está atravesando su mejor momento de resultados en una temporada donde le está costando encadenar victorias y sumó una nueva derrota en un partido donde no pudo sacar provecho de su solidez al servicio en la primera manga.

El andaluz no cedió ni una sola bola de rotura a su rival, pero no pudo aprovechar las tres que tuvo en el sexto juego y acabó perdiendo esa manga inicial de forma clara en el 'tie-break' (7/1). En la segunda, se cambiaron las tornas y fue Cobolli en el que no ofreció resquicios con su saque, aunque en su caso sí sacó partido a sus opciones al resto con un quiebre clave en el sexto juego que no desperdició para llevarse el billete a la segunda ronda.