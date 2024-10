Carlo Ancelotti: "Modric ha cambiado el control del partido en un momento complicado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió la entrada al campo desde el banquillo de Luka Modric para "cambiar el control del partido" cuando el RC Celta buscaba la remontada este sábado, y celebró una victoria "sufrida" y "tres puntos importantes".

"Partido competido, luchado, difícil. Creo que el mérito que tenemos es de que hemos competido bien hasta el final. Se podía jugar mejor pero creo que el equipo ha sido comprometido todo el partido, sufriendo porque el Celta ha jugado bien", apuntó en rueda de prensa en Balaídos tras el 1-2.

El técnico italiano reconoció la importancia de la entrada de Modric a la hora de encuentro. "Hemos logrado tres puntos importantes gracias a un pase fantástico de Modric que creo que es bastante de su calidad. Siempre aporta, cuando sale de titular y cuando sale del banquillo. Ha cambiado el control en un momento complicado del partido, ha sido muy importante", afirmó.

Además, Ancelotti fue preguntado por el dato de que Modric se convirtió en el futbolista más veterano en vestir la camiseta del Madrid a sus 39 años y 40 días, batiendo el récord que tenía Puskas desde 1966. "No hay muchas palabras que añadir, sigue siendo un futbolista fantástico. No es un niño, es un profesional, un hombre tranquilo, con carácter. Es una suerte para el Real Madrid tener a este jugador", añadió.

Por otro lado, el técnico de los blancos confesó que intentó probar a Aurelien Tchouaméni entre los centrales pero no salió bien. "La posición de Jude ha cambiado, y hemos tenido un problema de equilibrio en la primera parte. Me he equivocado un poco. No lo he explicado bien (Tchouameni). En la segunda parte con un poco más de atención se podía evitar el gol que hemos encajado", terminó.