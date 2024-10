GIS CONTINÚA CON CRECIMIENTOS DE DOBLE DÍGITO EN UAFIRDA ALCANZANDO ESTE TRIMESTRE LA CIFRA MÁS ALTA DEL AÑO

SALTILLO COAHUILA, México, 17 de octubre de 2024

SALTILLO COAHUILA, México, 17 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) ("GIS", "la Compañía" o "GISSAA.MX"), empresa multinacional mexicana enfocada en el mercado automotriz, reportó sus resultados del tercer trimestre de 2024, periodo en el que la UAFIRDA registró, una vez más, un aumento significativo de 66% en comparación con los US $17 millones del 3T23, totalizando US $29 millones (la cifra trimestral más alta del año) y registrando un margen de 12%.

Por su parte, como resultado de una menor base de precios de materias primas y energía (indexados en los precios de venta), así como de un menor volumen de fundición, los ingresos pasaron de US $256 millones en el 3T23 a US $243 millones este trimestre, disminuyendo 5% AsA.

Respecto a Draxton, durante el 3T24, los ingresos sumaron US $221 millones, vs. US $231 millones del 3T23. Por su parte, la UAFIRDA creció 75%, pasando de US $17 millones en el 3T23 a US $29 millones en el 3T24, registrando un margen de 13%.

En lo referente a la posición financiera de la Compañía, al cierre del trimestre, el nivel de apalancamiento neto se ubicó en 2.3x, comparándose favorablemente contra el 2.5x registrado el trimestre pasado. En este sentido, la deuda total ascendió a US $264 millones y la deuda neta a US $244 millones.

En cuanto a CINSA, los ingresos pasaron de US $24 millones en el 3T23 a US $22 millones en el 3T23.

Respecto a los resultados del trimestre, Jorge Rada, Dr. Gral. de GIS, comentó: "A pesar de un contexto retador, donde la demanda continúa estabilizándose en términos de volúmenes, hemos mantenido nuestro enfoque hacia la rentabilidad. En este sentido, la UAFIRDA sigue creciendo a tasas de doble dígito, con un margen que sigue fortaleciéndose. Además, durante el año, hemos logrado asegurar nominaciones de nuevos contratos, por US $130 millones en volúmenes de fundición. Asimismo, en lo referente al desarrollo de nuestros proyectos, para una mayor competitividad, me complace compartirles que, las dos líneas de fundición en nuestra planta de San Luis Potosí ya se encuentran cerca de alcanzar su rampa de producción y, también, la segunda línea de plating en nuestra planta de Irapuato ("Evercast") inició producción este trimestre. Con la puesta en marcha de estas líneas de plating, Evercast se consolida como la planta más grande de su tipo en el continente americano".

Acerca de Grupo Industrial Saltillo Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de Autopartes (fundición y maquinado en hierro o aluminio) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 6,000 colaboradores en 14 unidades productivas, con operaciones en México, España, República Checa, Polonia, Italia y China; así como presencia comercial y de distribución en EUA.

Contacto:Arturo Morales / ir@gis.com.mx

