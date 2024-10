Uribes: "Estamos ante una gran oportunidad para que la RFEF se sitúe en la senda de la estabilidad"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, dejó claro que se encuentran "ante una gran oportunidad" para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "se sitúe definitivamente en la senda de la estabilidad", y que desde su organismo se han limitado a "poner orden, respetando a la vez la autonomía" el ente federativo.

Durante su comparecencia en el Senado, el dirigente apuntó que la reunión en el CSD con representantes de la FIFA, UEFA y la RFEF, y en la que estuvo presente Vicente del Bosque como presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, "se desarrolló en un ambiente de cordialidad, constructivo y de corresponsabilidad" y donde se coincidió los dos organismos internacionales "en la importancia de que la federación tenga cuanto antes un presidente para el periodo 2024-2028".

"En el marco de nuestras competencias, estamos colaborando con la RFEF para el estricto cumplimiento de la orden ministerial. Creemos que es una gran oportunidad, estamos en este momento ante una gran oportunidad, para que la RFEF se sitúe definitivamente en la senda de la estabilidad, del buen hacer, de la altura de miras y del prestigio que proyecta nuestro fútbol en el mundo, garantizando su autonomía, y también favoreciendo al tiempo la lealtad y la cooperación institucional", añadió.

Uribes tiene claro que el ente "lleva mucho tiempo una situación de inestabilidad y con un funcionamiento que ha dado muchos problemas, que ha estado muy en el foco y que ha afectado reputacionalmente también a España", y por ello desde el Consejo han tratado "de poner orden, respetando a la vez la autonomía de la RFEF".

Por ello, considera que el nombramiento de Vicente del Bosque al frente la comisión "es la primera prueba" de que no había desde el Gobierno "ninguna voluntad de injerencia porque es un hombre de consenso, querido por el fútbol y dialogante", y que ha ayudado "al entendimiento con organizaciones como UEFA y FIFA o incluso con la propia federación".

Además, recordó que en los Juegos Olímpicos de París, durante la final entre Francia y España, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dijo personalmente: "Si la federación funcionara bien, no sé dónde estarían ustedes". "Nuestra voluntad es avanzar para que la federación se normalice y se estabilice, trabaje bien, con perspectiva, se salga del foco de la polémica", advirtió.

"Vamos a ser absolutamente respetuosos con el proceso electoral y ahora lo que estamos haciendo es ayudarles a todo lo que nos pide la RFEF para que haya seguridad jurídica, pero las elecciones las tendrán que hacer ellos. Yo no voto, lo que podemos poner son reglas del juego, pero sí deseo que quien salga sea una persona con altura de miras, con capacidad de diálogo y que no esté en el foco de la polémica. Por eso a veces, cuando uno piensa en Vicente del Bosque, a mí me parece que es un modelo ideal", sentenció.

Además, remarcó que "desde el primer momento" su deseo fue que hubiese elecciones "lo antes posible" porque ya venían "con un retraso ya considerable". "El baloncesto lo hizo en las mismas circunstancias hace mucho tiempo y el fútbol lo podía haber hecho, pero en el ejercicio de la autonomía de la RFEF decidieron no hacerlo", detalló.

Del mismo modo, explicó que posteriormente se produjeron diferentes denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte que tuvo que elevar como es su "obligación". "Si el presidente del CSD las eleva es que va a favor del denunciante y si no, es que protege al denunciado. Salgamos de esa perversión porque es imposible y actúo siempre honradamente", manifestó, apuntando también que el TAD decidió inhabilitar entonces a Pedro Rocha y por ello se encontraron "a la vuelta del verano que había que celebrar elecciones sí o sí". En ese sentido, confirmó que se deberían convocar "hoy jueves o mañana viernes".

MUNDIAL 2030 Y VIOLENCIA EN EL DEPORTE

Sobre el Mundial de Fútbol de 2030, opinó que se debe "sentir un gran orgullo porque se reconozcan a nivel internacional las capacidades de España". "Hacemos las cosas bien y esa es la razón de nuestro indiscutible prestigio internacional", remarcó, aseverando que "no es una fiesta" sino "un acontecimiento extraordinario". "Responde al liderazgo de nuestro país, y voy a decir más, y del presidente del Gobierno, en esos años 18-19, de construir esa propuesta, y de que la FIFA la viera con buenos ojos", comentó.

"Es la primera vez que se va a hacer un Mundial con dos continentes, con distintas culturas, con lo que significa también de mensaje en el mundo, en lo que significa también un evento deportivo para contribuir a la paz en el mundo, es un mensaje positivo", agregó Uribes.

Finalmente, el presidente del CSD calificó de "inaceptable" lo sucedido el pasado 29 de septiembre en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y reiteró que son "conductas violentas que perjudican al fútbol español y también en este caso a un club señero, histórico y muy valioso como es el Atlético de Madrid".

El dirigente confirmó que "para aunar fuerzas" van a reactivar "los trabajos" del Observatorio contra el Racismo, la Xenofobia y la Violencia en el Deporte, y solicitó continuar haciendo "mucha pedagogía porque es un problema serio y grave" y en el que no se pueden "permitir pasos atrás".

En este sentido, indicó que España está liderando el diseño de una estrategia europea en la misma línea y que comparten "una enorme preocupación en relación con los episodios de racismo" que están presenciando "en diferentes competiciones deportivas, estadios, principalmente, de nuevo, en el fútbol, y no sólo en la máxima categoría".