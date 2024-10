Jorge Martín: "No puedo controlar si habrá órdenes de equipo, espero que no sea el caso"

El piloto español Jorge Martín (Ducati) dejó claro este jueves que no puede "controlar" si la marca italiana va a dar órdenes de equipo dentro de la pelea por el título del Mundial de MotoGP que tiene con el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), aunque espera que "no sea el caso" para que ambos pueden rivalizar de la mejor forma en este tramo final de temporada donde "los errores pesan mucho más" y donde su objetivo es llegar a la última carrera en Cheste (Valencia) "con opciones".

"A ver, entiendo que si formulan esta pregunta es porque lo piensan así, pero por mi parte eso no lo puedo controlar, así que no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en pilotar y, sin duda, espero que no vaya a ser el caso. Me voy a centrar en lo que yo puedo controlar, que es pilotar al cien por cien y tratando de ser rápidos", zanjó Martín en rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia.

El madrileño sabe que están en "la parte más importante" de una temporada llena de alternativas entre él y Bagnaia. "Pero lo importante es que lo que queda de temporada es la parte más importante y lo importante es llegar a Valencia con opciones, así que voy a dar el máximo para llegar a ese punto", comentó.

"Quedan aún tres carreras para Cheste donde podemos cometer muchos errores y ahora los errores pesan mucho más, son más importantes. Si cometes un error, puede ser un desastre, así que tenemos que mantener la concentración y tratar de estar siempre competitivos", añadió al respecto.

El actual líder del campeonato afronta en Phillip Island "sin duda un fin de semana difícil y desafiante", ya no sólo por el punto en el que está el Mundial sino porque en el circuito australiano "va cambiando muchísimo la climatología" y además tiene "nuevo reasfaltado y distintos neumáticos con respecto a la temporada anterior". "Será difícil y exigente a nivel de análisis de datos y de entender muy rápido lo que necesitamos para competir el domingo porque después de lo que hemos visto el año pasado esa va a ser la clave para ganar", recalcó.

"La verdad es que sin duda es un circuito fantástico, uno de los más bonitos en los que pilotar y a mí me encantaría la victoria, pero ahora lo importante es el Mundial y quizás voy a pensar más en esto. Sin duda, si me veo con la oportunidad voy a ir a por ello al cien y cien", advirtió el español sobre una victoria que se le ha resistido en Phillip Island.

Además, de 'Pecco' Bagnaia, el madrileño espera en la pelea por el triunfo al murciano Pedro Acosta "superfuerte". "Ya tenía el potencial de ganar en Japón, pero se fue al suelo. Él ansía muchísimo esa primera victoria en esta temporada de MotoGP, así que será superfuerte, pero también tenemos a Marc (Márquez) y a Enea (Bastianini), que tratarán de ganar también", puntualizó.

Finalmente, preguntado tanto él como el actual campeón del mundo si desde fuera no se está teniendo en cuenta el gran nivel que están dando en comparación con otras 'batallas' de años anteriores entre otros pilotos, Martín confesó que le gustaría "volver a competir en 2013-2014" para poder ver su "nivel real".

"Creo que estamos en un buen estado de forma. En primer lugar, no pienso demasiado en lo que opinan los demás, no es algo que pueda controlar, y en segundo, creo que estamos pilotando en un nivel increíble porque con tanta igualdad en las motos, marcar diferencias es de locos. Creo que en todos los deportes en el mundo siempre se van subiendo los récords y mejorando porque todo va mejorando. Somos mejores deportistas y creo que somos mejores que en el pasado", sentenció.