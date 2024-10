Toni Nadal y la retirada de Rafa Nadal: "Creo que ha apurado mucho porque se acostumbró a tener dolor"

El exentrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, comenta que el tenista manacorí ha "apurado mucho" en cuanto a optar por la retirada, que será este mismo año tras la disputa de las finales de la Copa Davis con España, ya que cree que se acostumbró a "tener dolor y volver" y a intentar acabar su carrera en las pistas y no alejado de ellas por culpa de alguna lesión.

"Creo que ha apurado mucho, porque él se acostumbró mucho a tener dolor y volver. Creo que ha intentado volver al igual que Federer, y le ha pasado lo mismo. Quería ver si el cuerpo le daba y despedirse en una pista de tenis y hacer una temporada normal, sobre todo en tierra, pero no ha podido", comentó en la entrevista 'El mentor de Rafa' disponible en DAZN.

Sobre cómo se enteró de su retirada, fue por un mensaje de teléfono de su sobrino. "Hace un mes me dijo que había tomado la decisión de retirarse en la Copa Davis y después nos envió un WhatsApp al chat familiar diciendo que dentro de unos minutos iba a salir un vídeo anunciando su retirada. Entiendo que ha entendido que es el momento de decirlo y de no darle más vueltas a la situación", opinó.

Rafa Nadal se retirará en breve y dejará un gran legado, con un palmarés brillante que Toni Nadal ya previó en los inicios del de Manacor. "Con siete años le dije a su padre que sería campeón de España. Con 14 o 15 años, cenando en casa de Carlos Moyá, nos dijo: ¿Firmarías que Rafael fuera un Albert Costa en el futuro? Respondí que no, que creía que sería mejor mi sobrino", apuntó.

"Carlos me contestó: ¿Y firmarías que fuera un Carlos Moyá? Para quedar bien le dije que sí, pero al salir le dije a mi sobrino: "Ni en broma lo firmo, serás mejor". Es difícil motivarte si no tienes la confianza de que las cosas irán bien. Sabíamos los dos la dificultad, pero confiábamos", añadió, en este sentido.

Y, sobre el momento en que dejó de ser su entrenador, explicó que en realidad no hubo un motivo claro sino que fue algo natural. "Hago las cosas sin pensar. Estaba en Hungría, me preguntó un periodista sobre la academia y le dije que el siguiente año me involucraría más porque no iba a viajar más con Rafael. Yo no le había dicho nada a Rafael y yo pensaba que como lo dije allí, no tenía importancia. Cuando volví, salió la noticia. Lo hice por algo simple, entendía que mi aportación a Rafael no era necesaria. Tenía a sus dos entrenadores, mi etapa con él había concluido tenísticamente", explicó.

Toni Nadal cree que el legado que deja Rafa Nadal va mucho más allá del tenis. "Hay deportistas que trascienden a su deporte, y no solo a su deporte, al deporte en general. Ha demostrado durante todos estos años unos valores que creo que son positivos para la sociedad. Mi sobrino ha sabido poner pasión, comprometerse con su trabajo, afrontar la adversidad con normalidad y, sobre todo, ha demostrado una corrección, ganando y perdiend,o y ha mantenido siempre el mismo respeto para todos sus rivales. Son valores trasladables a la sociedad, el legado de Rafa va más allá de un deportista que le pega a la pelota", opinó.