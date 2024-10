Rafael Correa: "Noboa es un tipo malo, sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa"

Fernando Gimeno

Quito, 16 oct (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) afirmó que el actual gobernante ecuatoriano, Daniel Noboa, "es un tipo malo, capaz de todo" para alcanzar sus propósitos, entre ellos su reelección en los próximos comicios, que tendrán lugar a comienzos de 2025, donde el correísmo vuelve a perfilarse como su mayor rival.

"Mira lo que hizo a (Jorge) Glas", recordó Correa en una entrevista con EFE, en referencia al asalto policial a la Embajada de México en Quito, ordenado por Noboa para capturar a su exvicepresidente, al que el Gobierno mexicano le había otorgado asilo diplomático al considerarlo perseguido político, ante las condenas y procesos por corrupción que enfrenta en Ecuador.

Correa, que tiene asilo político en Bélgica con la condición de refugiado, mientras en Ecuador está condenado también por cohecho y es requerido por la Justicia, comentó que Noboa lo buscó para conversar, pero afirmó que nunca aceptó reunirse con él.

"Al inicio (de su mandato) nos pidió que lo apoyemos, y cuando creyó que Glas era un trofeo político para mejorar su posición electoral, sobre todo para la consulta popular (celebrada en abril), no dudó en secuestrarlo e invadir una embajada", señaló el exmandatario durante una conversación por videoconferencia.

"Es un tipo malo, sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa y con el aplauso de la comunidad internacional, porque imagínate si (yo) hubiera hecho la décima parte de lo que ha hecho este tipo", añadió.

Correa consideró que para las próximas elecciones, sus contrincantes "pueden salir con cualquier cosa".

"En 2023 asesinaron a un candidato presidencial (Fernando Villavicencio) para impedirnos ganar", aseveró Correa, pues para él, ese crimen hizo que su movimiento político Revolución Ciudadana no ganara en primera vuelta con Luisa González como aspirante.

Correa también consideró que pueden inventarse un presunto maquillaje de cifras de homicidios y criminalidad durante su mandato o información relativa a los dispositivos electrónicos que le incautaron en su detención a Glas, que actualmente sigue recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

"Desde adentro nos pasaron la información de que uno de los planes es decir que Jorge Glas está dispuesto a confesar toda la corrupción que (presuntamente) tenía conmigo", afirmó Correa, quien hasta elucubró con la posibilidad de que puedan matar a su exvicepresidente dentro de la cárcel.

"El problema es que pueden inventarlo antes de las elecciones y, hasta que se demuestre que es mentira, ya habrán pasado las elecciones", añadió.

El líder de Revolución Ciudadana manifestó su optimismo en ganar los comicios porque "la verdad va a prevalecer, pero no siempre prevalece". "Ya dañaron mi reputación, me quitaron años de vida, amargaron a mi familia, me han hecho pasar momentos muy duros. A Joge Glas le arruinaron el matrimonio y sus hijos han crecido lejos de su padre, estigmatizados", dijo Correa.

"Muy pocas injusticias se reparan, se mitigan sus daños. El daño está hecho, y mientras más pase el tiempo para recuperar el país, más se va a acumular ese daño", continuó. Para Correa, desde que salió del poder, en los últimos siete años "se han perdido en Ecuador generaciones para el desarrollo".

"(En 2025) tenemos que ganar por el país y por la supervivencia", dijo Correa frente al momento que atraviesa el país, que enfrenta problemas económicos, con una recesión incluida, agravada por una crisis energética con apagones programados de hasta diez horas al día y una ola de violencia criminal que le llevó a tener el índice más alto de homicidios de Latinoamérica en 2023.

"No he visto una destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz. (...) Sin bloqueo, sin guerra, en democracia... ¿qué país se ha destruido tanto como Ecuador? Parece 'La metamorfosis', de Franz Kafka, el pobre trabajador que se despierta convertido en insecto y dejó su vida atrás...", agregó.

No obstante, Correa auguró que Revolución Ciudadana debe ganar por un amplio margen ya que lanzó sospechas hacia la transparencia del proceso. "Si nosotros no ganamos ampliamente, no ganamos, y aún así podemos perder porque todo lo controlan", dijo Correa, quien insistió en que "el Gobierno es capaz de todo".

"Lo ha demostrado Noboa. No hay ninguna garantía de elecciones limpias. Podemos ganar las elecciones y perder en el escritorio", afirmó el exgobernante.

"Esta gente está dispuesta a hacer cualquier trampa. Nos enfrentamos a cualquier cosa y lamentablemente será tolerada por una parte significativa de la sociedad, porque el daño también se ha hecho en eso, en los valores", concluyó. EFE

